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今日 15:55 港股直擊 即巿股評

大摩料按息年底升至3厘 地產股料跑輸

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摩根士丹利發表報告指，該行正注視港元滙價及金管局動作，可能成為短期本港流動性收緊的因素，認為倫敦銀行同業拆息(Libor)與本港銀行同業拆息(Hibor)之差距或將收窄，按息上升下，將對樓市造成打擊。

大摩表示，近期港樓價及地產股高升，主要受惠低按息、流動性過剩，以及Hibor與Libor差距擴大（至71個基點，為2009年以來最高）；不過，近期港元轉弱，反映Libor與Hibor有收窄風險。該行並不預期有關息差會像2003至04年期間擴闊，因為當時港元相對強勢，而現時金管局在貨幣操作上較具靈活性，有較好的機制令Libor與Hibor差距收窄。大摩認為，美元兌港元正升至接近7.8水平(即港元處弱方)，令金融局或買入港元，上調Hibor息率，加上人民幣滙價氣氛改善，均令Libor與Hibor差距收窄的機會增加。

大摩預料今年美國加息50個基點，明年再加100基點。本港按揭息率向上，因金管局加強銀行資本要求，大摩料今年底本地按息會由目前1.8%升至3%，明年底升至4%。大摩指，本港供樓負擔能力進一步轉差，預期今年樓價會下跌5%，拖累地產股跑輸大市，而在加息周期的初期，收租股表現料較地產發展股為好。

本地銀行股方面，大摩預期未來兩年淨息差擴闊25個基點，看好大型本地銀行股，包括中銀香港(02388)、恒生(00011)及滙控(00005)。

 

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