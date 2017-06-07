即巿股評 港股直擊

筆者於5月24日收市後收到一封電郵，標題有「申訴信 (急件)」的字眼，就著瑞年國際 (02010) 的現況作出評論。讀者表示於2015年高位3元買入此股，理由是留意到當時集團資產淨值差不多有4元 (筆者補充：截至2014年底每股資產淨值為3.76元人民幣，折合為4.70港元)，加上借貸 (現金和短期債項分別約19.04億和10.43億元人民幣) 和市盈率 (每股盈利折合為0.64港元) 不算高，以為是好股，誰知就今跌低於0.4元 (於5月24日收報0.38元)，讀者以「蝕到大入肉」來形容其境況。讀者又認為集團現時在進行的收購項目，是在剝削小股東 (見於4月19日晚上發布公告)，理由是現時集團市值6億元，有25億元現金，卻用上15億元進行收購 (其實後兩者貨幣單位是人民幣)。

一年多前曾作評論

讀者又指出收購目標基本面的三項劣勢，其一是資產總值不足17億元，而資產淨值只得１.34億元，即負債超過15億元 (截至2016年底、貨幣單位是人民幣‧同下)；其二是連續兩年蝕錢；其三是今年保証溢利只是不少於70萬元 (實則公告顯示是70百萬元，即7000萬元)。讀者更認為於收購表決未宣布舉行日期之際，瑞年已急不及待支付2億元訂金，做法不合理，若決議案不通過便不能收回訂金 (但實情是於公告第五頁已寫到只有在買方未能履行責任按金才會被沒收，倘若交易止終按金是會退還的)，無異於強逼現有股東同意通過決議案。連同沽空機構Glaucus分別於2015年10月和2016年1月發表報告，認為集團收入及盈利均被誇大，有「做假賬」之嫌，希望筆者以老千股的定位評論此股。事實上，筆者於收到電郵當晚已給讀者回覆，表示早於2015年10月23日 (停牌後一天) 曾在本專欄發表文章，對此股作評論，命題為「狙擊瑞年 未必亂放矢」，認為讀者可不妨參閱此文。

申訴成功機會渺茫

另表示讀者在電郵說要討回公道，筆者坦言機會渺茫，因為這要涉及法律訟訴，即小股東要「夾錢」與瑞年國際打官司，隨時打輸官司反要賠償對方，屆時真是「賠了夫人又折兵」，我相信未必有小股東會這樣做。就算要打官司，讀者也要有確鑿的證據，證明此股於2015年及以前已「造假數」。而於2015年10月22日停牌後，若港交所或證監會有充分證據，早已勒令集團清盤，絕非在同年12月28日讓股份復牌，顯然證據不足。更何況於當時市場對此股最大迴響時小股東沒有把握機會提出訴訟，如今事隔超過十六個月，市場早已淡忘此事，找到有力證據控告該公司的機會變得渺茫。除非小股東嘗試找立法會議員「出頭」，召開記者招待會，製造輿論壓力，或許會引起港交所或證監會的關注，或是令集團就範，考慮給予小股東賠償。

沒有認清癥結所在

而於撰寫本文時，大家見筆者在讀者的提問內容加入不少「括號」作補充說明，便知讀者雖有一定財務知識，卻未有仔細分析此股的基本面和今次收購協議的詳細，予人有妄下判斷之嫌。另可留意其3元的買入價見於2015年上半年「港股大時代」之際，當時港交所於2015年5月26日高見311.40元，相對6月2日收報205元，賬面損失超過34%，可見不論上市公司的基本面是否優秀，買於高位就要承受大蝕的風險。再者，該讀者不只將標題有「申訴信 (急件)」的字眼之電郵發給我，也有發給其他股評人，信報投資研究部的陳鎮強先生也是其中一位，於5月25日其專欄「帶眼識股」已交代他對讀者情況與此股現狀的看法。筆者想指出讀者這種藉股評人撰文申冤的方法實是一廂情願，較他直接去信港交所或證監會來得迂迴，顯然未有找上恰當人選為他或是其他認為被剝削的小股東解決問題。另從此事隱若看到那讀者為人自我，甚至用自私來形容也絕不為過，筆者在撰寫此文時相隔給他電郵回覆已有十天，連半句感謝的回覆也沒有收到，卻耗費我用了數百字給他回覆，簡直是浪費時間！

聶Sir

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