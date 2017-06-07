港股午後仍然窄幅偏軟，截至1時33分，恒指跌23點報25973；國企指數明顯跑贏，升39點報10645。
內地股市午後走勢強勁，上證指數升1.1%，深成指升1.8%。
本地地產股昨日急升，今日個別有較大沽壓，新地(00016)跌2%；信置(00083)跌1.9%；九倉(00004)跌1.8%。大摩發表報告，料今年底本地有效樓按息率升至3%，明年底升至4%，加上本港負擔能力進一步轉差，預期樓價會下跌，拖累地產股跑輸。
嘉華國際(00173)上午舉行股東會，集團表示希望今年內推出白石角項目，股價今早曾創52周新高，高見5.43元，最新升2.5%報5.33元。
萬科(02202)升近7%，領漲國指。水泥股走強，安徽海螺(00914)升4%。
港股半日沽空金額為42.37億元，沽空比率9.35%。瑞聲科技(02018)半日沽空有5.05億元，沽空比率11.7%，最新報95.4元，升一成七。
吉利汽車(00175)半日沽空有3.91億元，沽空比率23.4%，最新報13.66元，跌3.1%。騰訊(00700)半日沽空有2.9億元，沽空比率17.3%，最新報272元，跌0.6%。
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