即巿股評 港股直擊

今日港股升跌唔係重點，事關噚日下半場大市爆咗上二萬六之後，實在諗唔到今日仲有乜理由港股可以再勁升。事關隔晚歐美股市腳軟，港股唔跟跌都偷笑，RSI呈超買，之前阿Man已經話個市要抖抖，嚟緊超級星期四之前，港股都係咁上下，短期二萬六應該cap咗頂。

恒指略為高開28點，之後反覆升至26073點高位，再創近兩年新高，之後升幅收窄，至半日收市前倒跌，最低見25979點，恒指中午報收25988點，跌8點；國指今日跑贏，中午報收10649點，升42點。國指今日跑贏，主要係A股做番好啲，升近1%，帶動國指成份股普遍做好。

今日市場焦點係瑞聲(02018)，噚日沽空機構匿名分析出咗份幾十頁紙嘅報告撐瑞聲，公司收市後開記招，唔少星級分析員同財演都係坐上客，今日發埋澄清通告復牌，實行嚟招王子復仇記。雖然蝙蝠俠再發表唱衰瑞聲嘅沽空報告二部曲，但眾多大行齊發功，包括德銀、野村、大和、瑞銀等等，重申瑞聲買入評級，目標價由90元到115元都有，陣容鼎盛，瑞聲股價大幅反彈，取高見96.7元，半場報收95元升16%。

瑞聲就話對匿名分析出報告一事並唔知情，但報告呢頭一出，嗰頭公司就開記招兼復牌，呢個世界邊有咁多巧合。瑞聲呢招以毒攻毒相當成功，以後再有公司畀沽空機構唱衰，大可效法瑞聲，用番沽空機構還招。

新世界(00017)以溢價私有化新世界百貨(00825)，前者受惠花旗出報告調升其目標價至13.8元，股價一度高見10.94元兩年高位，但中午收市倒跌，報收10.7元。而新百貨復牌勁升43%，股價報收1.91元，現價相對要約價2元有些少折讓係正常。

不過今日內地股市做好，港股都唔食住個勢再上，龍頭股騰訊(00700)先升後回，高開低走，睇嚟恒指呢一輪升浪真係要停，噚日強勢嘅地產股亦個別發展，汽車股亦回吐，今日下半場唔使有乜期望，都係等超級星期四到，港股先再有新發展。