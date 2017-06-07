港股直擊 即巿股評

隔晚美國三大指數低收，港股今早走勢窄幅，再創23個月高後半日低收。

恒指高開28點，之後反覆向上，最多升76點，見26073點，再創2015年7月6日以來新高，之後升幅收窄，更一度倒跌17點，見25979點半日低。恒指中午收報25988點，跌8點，大市成交額453.17億元。

國企指數報10649點，升42點或0.4%。

A股半日造好，滬指升0.93%；深成指升1.46%。

藍籌股個別發展，滙控(00005)升0.3%；友邦(01299)升0.1%；國壽(02628)升1.6%；平保(02318)升0.7%；銀娛(00027)升3.1%，為表現最好藍籌；金沙中國(01928)升2%。重磅內銀受壓，建行(00939)跌1.1%；工行(01398)跌0.7%；中行(03988)跌0.8%。本地地產股個別發展，新世界發展(00017)獲花旗升目標價，股價創逾兩年高後，半日跌0.7%；新地(00016)跌1.9%；九倉(00004)跌1.3%；恒地(00012)今日除息，股價創52周高，半日升0.2%；長實地產(01113)再創逾年半高，半日升0.2%，暫錄10連升；領展(00823)升0.1%，集團中午公布全年可分派總額增9.5%。

焦點板塊

手機零件股：瑞聲科技(02018)發澄清公告後今早復牌造好，即使沽空機構葛咸城(Gotham City Research)發表沽空報告第二部分的預覽(Preview)亦無阻升勢，曾升18.8%，見96.7元，半日升16.7%，成交額43.07億元。另外，沽空機構渾水(Muddy Waters)昨日預告今日將公布狙擊新目標，拖累板塊昨日受壓，今早回升。通達(00698)升5.9%；舜宇(02382)升0.8%；中興(00763)創52周高，半日升4%；ASM太平洋(00522)升0.8%。

內房股：個別股份續強，萬科(02202)股權爭奪戰或再有進展，共A股停牌，H股半日升7.9%，為升幅最大國指成分股。另外，中海宏洋(00081)升5.2%；新城發展(01030)再創上市新高，半日升3.8%；龍光(03380)升2%。相反，中國恒大(03333)早段曾升6%，見17.66元再創上市新高，半日倒跌0.5%。

汽車相關股：普遍向下。吉利汽車(00175)5月總銷量較去年同期增長約67%，按月減少約12%，股價曾挫6.5%，半日跌2.3%；長汽(02333)跌1.6%；明天除息的比亞迪(01211)跌0.6%；華晨(01114)跌1.1%；廣汽(02238)跌0.6%。零售商方面，廣匯寶信(01293)折讓13%配股，股價曾挫12.9%，半日跌11.6%；和諧汽車(03836)跌2%；中升(00881)跌1%。

焦點股份

新世界百貨(00825)：獲新世界發展(00017)以每股2元提出私有化，要約價較停牌前1.33元溢價50.4%。新世界百貨復牌高開45.1%，最多升45.9%，見1.94元，半日升43.6%，為表現最好港股，成交額1.12億元。

敏華控股(01999)：昨日從市場上購回500萬股，每股作價6.79元，合計動用3395萬元。股價半日反覆回升4.8%。沽空機構渾水(Muddy Waters)創辦人布洛克(Carson Block)昨日預告今日將會公布沽空新目標，引起市場揣測目標，而敏華為其中之一。

創維數碼(00751)：股價曾升11%，半日升8.8%，成交額1.14億元。集團公布，騰訊(00700)關聯公司以3億元人民幣，投資間接非全資附屬公司深圳市酷開網絡科技約7.71%股權。

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