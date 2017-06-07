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今日 12:19 港股直擊 即巿股評

恒指半日跌8點 瑞聲勁彈16%

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隔晚美股三大指數偏軟，港股昨日未能成功收於26000點以上後，今早再度尋頂。

恒指高開28點後反覆向上，半日最多升76點，見26073點，再創2015年7月6日以來新高，之後升幅收窄，更一度倒跌17點，見25979點半日低。大市窄幅上落，半日高低波幅不足百點。恒指中午收報25988點，跌8點，大市成交額453.17億元。

國企指數報10649點，升42點或0.4%。

瑞聲科技(02018)發澄清公告，並獲「匿名分析」發表報告支持，股價今早復牌後造好，半日升16.66%，報95.0元，半日成交達43億。

汽車股見回吐，吉利(00175)最多跌6.5%，低見13.18元，半日則跌2.27%，報13.78元。廣滙寶信(01293)折讓配股，今早跌11.63%。和諧汽車(03836)跌2.02%，半日報3.4元。

個別中資券商股公布5月份財務數據後造好，中信証券(06030)升1.60%; 海通證券(06837)升1.54%; 廣發証券(01776)升1.14%。

萬科企業股東深圳地鐵集團擬受讓公司股份，A股今起停牌，萬科(02202)升7.90%，為表現最好國指成分股。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。

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