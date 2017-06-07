港股直擊 即巿股評

隔晚美股偏軟，三大指數低收，港股繼續尋頂。

恒指高開28點，之後反覆向上，暫時最多升76點，見26073點，再創2015年7月6日以來新高，之後升幅收窄，更一度倒跌14點，見25983點暫時低。截至上午約11時11分，恒指報26018點，升21點或0.1%，大市成交額372.23億元。

國企指數報10646點，升40點或0.4%。

A股造好，滬指升0.68%；深成指升1.07%。

藍籌股個別發展，滙控(00005)升0.2%；友邦(01299)升0.5%；國壽(02628)升1%。另外，銀娛(00027)升2.3%；金沙中國(01928)升1.9%。

瑞聲科技(02018)發澄清公告後今早復牌造好，即使沽空機構葛咸城(Gotham City Research)發表沽空報告第二部分的預覽(Preview)，暫時亦無阻升勢，曾升18.8%，見96.7元，現升16.7%，成交額38.83億元。

中港地產股續強，中國恒大(03333)曾升6%，見17.66元再創上市新高，現僅升0.8%。

新世界發展(00017)獲花旗升目標價，股價見10.94元創逾兩年高，現升0.6%。

長實地產(01113)高見62.2元，再創逾年半高，現升0.2%，暫錄10連升。

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