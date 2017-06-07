即巿股評 港股直擊

噚日恒指升穿咗26000點呢個大關，高見26019點，戰友Jack隨即係Whatsapp嗌開香檳；睇條Slowstc(14,3)「超買再超買」咗成個月，14RSI喺超買區愈升愈有，呢啲咁百年難得一見嘅場面，都真係要cap底幅圖。

開恒指牛熊證街貨圖睇，其實噚日都有唔少貼價熊證收隊離場，見26000至26099點呢度少咗成705張期指就知，又唔好話人淆底，呢啲位先嚟無義氣亦係非常正常嘅。與此同時，相信一穿26000點呢一下會令到大家進一步想入隻熊仔齊齊叫冧個市，所以你會見到喺26100至26199點呢度有1102張期指形成一個新重貨區…都係嘅，但預咗若然個市繼續咁樣向上行嘅話，熊證重貨區將會100點、100點咁逐級逐級上。

至於牛證方面，過千張期指嘅重貨區就唔見啦，不過見到有啲離場嘅現象，「唔通呢一刻先走嚟『畏高』？」有咩問題，或者啲牛證噚日走咗，今日換隻條款好啲嘅牛仔再追呢，係咪？

點都好，都係開圖睇最實際，依家10點正，恒指做緊26014點，升17點，頭先一路打稿一路望住個報價機時，恒指係有跌過嘅，但講緊都只係十零點啫。拆5分鐘圖睇就見到恒指今朝一支大陽燭向上衝咗上去之後，由於分鐘圖上嘅技術指標都被搶高，所以其後出現微跌；10點6分鐘已見恒指再重拾升，升嘅點數雖然唔多，但又係咁破頂呢個意義先大。

唔知大家有無印象小妹喺5月10日《博超買入熊？睇定啲好！》用Fibonacci大膽計過一條數，就係用2015年高位28588點，同2016年低位18278點，拉個Fibonacci出嚟，用返2015年大時代之後大市向下行嘅步級再度嘅話(其實即係將條Fibonacci由當年高位畫一個向下嘅量度跌幅)，暫時可以mark住26154.84呢個水平[28588-(28588-18288)X0.236]。喺5月嗰時大市大約喺25500點呢啲位置到，要個市上到26100樓上似乎好遠，而當時係恒指牛熊證街貨圖上亦見唔到26100至26199點呢度係重貨；時至今日，隨住個市升得愈來愈高，26100至26199點呢度今日已經變成貼價重貨區，恒指會唔會踩入呢個範圍？喺呢個moment呢條問題可能問你「阿媽係咪女人」一樣。

貪心鬼想追埋呢百零點收貨嘅話，恒指牛(61246)，收回價25600點，一睇個收回價就知係高槓桿嘢啦，所以適合做day trade，無心臟病、血壓高嘅人事使用；嫌得個百零點無乜肉食嘅話，就可以等多等，之後先至吼位入恒指熊(60480)，收回價26600點，一睇就知係安全派啦。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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