即巿股評 港股直擊

恒指昨天略為低開後，未幾便反彈，午後更升穿26000點，全日波幅213點。恒指收報25997點，升134點或0.52%，成交金額746.24億元。國指收報10606.26點，升9點；上證收報 3102.13點，升10.47點或0.34%。三項指數都向好，當中以恒指走勢轉佳。

恒指以陽燭收市，最高升至26019點，再創2015年7月7日以來高位。若配合前交易日走勢一併參考，則呈「穿腳破頭」的利好形態，走勢偏強。不過，大市全日上升股份只有678隻，下跌813隻，市況未如指數般強。

沽空機構「匿名分析」發表報告，支持瑞聲科技(02018)，並給予「強烈買入」的投資建議，並指早前葛咸城研究針對瑞聲的沽空報告具有嚴重的誤導性。瑞聲科技也就葛咸城研究的報告作出澄清，股份將於今天復牌，料股價會大幅波動，令delta及gamma上升，股份及相關衍生工具投資者需注意風險。

外圍方面，市場焦點集中在周四舉行的英國大選，歐洲央行政策會議，以及美國前聯邦調查局局長科米會到美國參議院情報委員會作供，料為市場增添不少變數。美股三大指數偏軟，今早亞太股市偏軟，夜期及ADR上升，料恒指可重上26000大關爭持，小心指數或調頭回軟，支持參考為10 SMA (約25700)。

個股介紹：

希慎興業(00014) 的主要業務為從事物業投資、發展及資本市場投資。

怡和集團(JM SP)旗下新加坡上市的文華東方國際(MAND SP)表示，正在檢視香港怡東酒店的長遠策略方案。由於香港商用物業估值高企，該集團決定在檢視過程中，測試對可能出售該項物業的市場反應，物業已獲批准在原地發展一棟商業樓宇，總建築面積約68.35萬平方呎，但暫時未對發展方向有傾向。希慎在銅鑼灣一帶擁有多個項目，有望受惠於上述消息。

參考彭博資料，集團2017年預測市盈率為16.64倍，周息率3.63%。股份上日收報 37.5元，上望40元，止損設於 37元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師 (CE No. APR850)

權益披露

分析員岑智勇及其關連人士沒有持有報告內所推介的證券的任何及相關權益。