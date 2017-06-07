港股直擊 即巿股評

港股昨日一度升穿26000點，雖然美股隔晚下跌，但港股預託證券(ADR)預示恒指今早或高開，另外市場關注近期沽空機構針對個別港股之動作及對市場之影響。

隔晚歐美股市普遍下跌，英國大選以及圍繞美國總統的不確定性等政治因素令市場情緒謹慎。德國股市跌1%，美股道指跌47點，報21136點；納指跌0.3%，報6275點。標普500指數跌0.28%，報2429點。前美國FBI局長科米在5月初被特朗普解僱，周四他將在國會參議院情報委員會發表證詞，內容與俄羅斯在美國總統大選中扮演的角色、以及他是否被迫放棄對特朗普競選團隊與俄羅斯官員勾結的調查等有關。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與本港上日收市比較，造價普遍上升。滙控(00005)ADR折合港元收報68.99元，升0.24元。中移動(00941)ADR收報85.37元，升7仙。騰訊(00700)ADR收報274.34元，升0.74元。國壽(02628)ADR收報25.27元，升0.22元。原油期貨價格升超過1%，中石油(00857)ADR收報5.16元，升3仙；中石化(00386)ADR收報6.48元，升7仙；中海油(00883)ADR收報8.74元，跌2仙。

ADR港股比例指數報26051，較周二恒指收市高54點或0.2%。恒指昨日午後最多升156點，高見26019點，刷新23個月高位，收報25997點，升134點或0.5%，收報25997點，升134點或0.5%，不過全日下跌股份有750隻，較上升股份為多。股價高於50天線比率的中線市寬微升0.1 個百分點至42.9%，為4月13日以來最高，反映大市內部質素進一步改善。中港地產股表現較出，不過沽空機構渾水預定今天下午2時後公布香港上市公司的新沽空目標，部分中小型股票昨日已不支倒地。

內地方面，市場關注今天將公布的中國5月底外滙儲備，料連續四個月上升。

焦點股份

瑞聲科技(02018)：股份今日復牌，行政總裁潘政民昨日出席記者會時表示，葛咸城在5月份發表的沽空報告內容無根據，不排除會向相關人士展開法律行動。他又指，對「匿名分析」發表報告支持瑞聲科技感到詫異，強調管理層無接觸過「匿名分析」。另外，公司又指在考慮到股東整體利益下，未來不排除會回購。

新世界百貨(00825)：公布控股股東新世界發展(00017)提出以每股現金要約2元，即較停牌前收市價1.33元，溢價約50.4%，收購該公司全部要約股份。新世界百貨自周一停牌，將於今日復牌。

領展(00823)：將於今日公布截至3月底止全年業績。

今日有多家公司舉行股東大會，其中以煤氣(00003)及嘉華國際(00173)較受市場關注。

焦點板塊

雄安新區概念：6月6日舉辦的中國城市百人論壇2017年會上，京津冀協同發展專家諮詢委員會組長徐匡迪透露，雄安新區的規劃方案編制預計6月底告一段落，將提交到中央審查。據悉，雄安新區建設將把城市交通、城市水、電、煤氣供應、災害防護系統全部放在地下，以高鐵、車站、市內交通等為例，均會置於地下。而地上部分將讓給綠化、讓給人行道。