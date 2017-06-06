港股直擊 即巿股評

坊間對沽空機構最大批評，莫過於機構本身沽空謀利，如果相反呢？

沽空機構匿名分析(Anonymous Analytics)今日發表報告，駁斥另一沽空機構葛咸城(Gotham City Research)針對瑞聲科技(02018)的沽空報告，狠批葛咸城報告極為誤導、研究功夫劣質和明顯誤導。

由葛咸城目前已發表的報告，可整理出5點指控，參看本欄文章《憑三頁紙擊落股王?》和《股王狙擊戰第二回合》，其實未夠力度打沉瑞聲，匿名分析逐點回擊，整理如下：

一.) 毛利率「不尋常地高」，比蘋果公司和同業更高。

回應：匿名分析引用數據指，就蘋果公司的高端零件供應商而言，瑞聲的毛利率不算不尋常，有數家接近甚至高於瑞聲，而毛利率平穩更反映自動化生產的作用。相反葛咸城只用三年數字作證據無法證明任何趨勢。

二.) 用23間沒有申報的關聯公司誇大盈利，當中5家公司總收入共15億元人民幣，反映瑞聲變相最少隱瞞15億元人民幣成本。

回應：23家公司中，只有兩家在本港上市規則內需要申報，而且已經用英文名在年報中披露。另外，當中有17家2015年合共總收入只有1.57億元，只佔當年瑞聲總收入1.3%，微不足道；餘下6家公司均錄得營運利潤，即使需要入賬，也只會增加瑞聲的價值。

三.) 關聯公司運作環境違反蘋果供應商守則(Apple Supplier Code of Conduct)，一旦有獨立調查證明屬實，會影響毛利。

回應：匿名分析進行「獨立調查」後認為，瑞聲管理良好，更是江蘇區內其中一個好顧主，並透露最少有另外一家沽空機構經調查後有同樣看法。

四.) 瑞聲由2007年至2016年的10個年度內，平均自由現金流(Free Cash Flow)只有純利(Net Income)的26.6%，扣除資本開支外，當中差距仍闊。

回應：高速發展行業中的高速發展生產商需要大量資本開支，又引用同業歌爾數字，指歌爾過去10年錄負數自由現金流。

五.) 集團由2007年起推進自動化生產，但目前技術到底和同業有多大差距？另外，2012年完成自動化的重要建設後，員工數目卻不減反升。

回應：匿名分析指瑞聲2007年至2016年間，總收入上升近7倍，而員工數目只上升3.31倍。另外期內只有兩年的員工增長顯著地高於收入增長，而該兩年有理由增加人手以滿足需求，證明自動化生產屬實可信。

匿名分析最後予瑞聲「強烈買入」評級，目標價111元，較停牌前收報81.43元，有36.31%潛在升幅。匿名分析整份報告有條不紊，比瑞聲目前官方回應還有力。下一步要留意，葛咸城手上到底還有甚麼材料，殺出匿名分析這個程咬金後，將如何跟進。

沽空機構出手唱好股份、並對撼「行家」印象中是第一次。不過在投資者而言，對於沽空機構始終是驚弓之鳥，今日渾水(Muddy Waters)一句預告，引起市場一輪陣痛。除了反應較大的敏華(01999)和一眾手機零件股，也留意較冷門、毛利率近六成、市賬率超過兩倍的西藏水資源(01115)。

陳鎮強

信報投資研究部

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