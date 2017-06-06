港股直擊 即巿股評

隔晚美股三大指數窄幅低收，港股昨日回吐後，今日反覆攻上兩萬六水平。不過大市成交額未見配合，而下跌股份數目亦較多。沽空機構渾水(Muddy Waters)預告明天將狙擊另一隻港股，某程度影響投資情緒。

恒指今早低開43點，甫開跌幅擴大至57點，見25805點全日低，其後發力上攻，一度升115點見半日高，中午升90點。恒指午後升穿上午高位，下午約3時08分突破兩萬六，為23個月以來首次，尾段最多升156點，高見26019點。恒指收報25997點，升134點或0.5%，創2015年7月3日以來收市新高。大市今日有近750隻股份下跌，上升股逾650隻。

全日成交額746.24億元，較上日微減約1.2億元。

國企指數跑輸，收報10606點，升9點或0.1%。

恒指即月期貨收市升164點或0.64%，報25829點，低水168點。

A股高收，滬指升0.34%；深成指升0.74%。兩市成交額僅約2978億元人民幣。

歐洲三大股市最新向下；美國道指期貨最新跌15點，報21160。

藍籌股方面，滙控(00005)升0.7%；平保(02318)升1.3%；國壽(02628)升0.8%；建行(00939)升0.3%；港交所(00388)升0.6%；騰訊(00700)升0.7%；中電(00002)升1%；長和(00001)升0.8%。相反，中東政局不穩，油價偏軟，「三桶油」跌0.3%至0.6%；昆能(00135)跌1.4%；吉利(00175)被大和資本降評級至「跑贏大市」，收市跌2.1%，為表現最差藍籌；友邦(01299)跌0.1%；銀娛(00027)跌1.7%；金沙中國(01928)跌0.9%。

焦點板塊

本地地產股：新加坡上市的文華東方國際表示，由於本港商用物業估值高企，集團有意放售旗下銅鑼灣香港怡東酒店，美銀美林最新估計項目重建後總值可達190至200億元。本地地產股走勢領前，新世界發展(00017)創逾兩年高，收市升7.4%為表現最好藍籌；長實地產(01113)收報61.3元創逾一年半高，升幅2.3%；新地(00016)收報124.1元創逾22個月新高，升幅4.9%；九倉(00004)創超過3年半新高，收市升2.7%；會德豐(00020)升4.2%。

內房股：多家公司公布上月銷售表現。中國恒大(03333)5月合約銷售金額按年增長75.9%，股價今早反覆見17.36元創上市新高，收市升4.8%；融創中國(01918)擬收購大連潤德乾城全部股權及債權，股價創上市新高後回落，收市升0.6%；碧桂園(02007)創多年新高，收市升0.8%；時代地產(01233)首5個月累計合同銷售按年增長24.3%，股價升1.8%；雅居樂(03383)升3.1%；新城發展(01030)創上市新高，收市升12%；綠城中國(03900)升6%；富力(02777)升3.8%；世房(00813)升5.1%。

手機零件股：沽空機構渾水(Muddy Waters)創辦人布洛克(Carson Block)表示，明日將公布新的狙擊目標，消息引起市場揣測。早前瑞聲科技(02018)被狙擊的手機零件股反應較大。近日反覆向下的通達(00698)午後曾挫15.6%，見1.9元近5個月低，收市跌10.2%，成交額5.95億元；舜宇光學(02382)曾挫7.6%，收市跌1.6%，成交額9.22億元；比亞迪電子(00285)創多年新高後，收市倒跌2.9%；丘鈦科技(01478)曾挫7.2%，收市跌2.8%；ASM太平洋(00522)跌1.7%。

另外，沽空機構匿名分析(Anonymous Analytics)發表報告，反擊葛咸城(Gotham City Research)針對瑞聲科技的沽空報告。瑞聲科技仍然停牌。

焦點股份

敏華控股(01999)：上午尾段沽壓湧現，午後曾挫9.8%，見6.61元，收市跌8.6%，成交額6.16億元。市場揣測敏華為另一被狙擊的高危股。

隆成金融(01225)：遭證監會勒令暫停買賣，惟該股今早9時20分錄得78萬股市前交易，9時30分開市時再錄得六宗成交，之後才見停牌。停牌前報0.127元，跌9.3%，成交12.6萬元。港交所(00388)回應指，證監會原本只是「有意」暫停隆成買賣，並不是勒令即時停牌，及後證監會於9時30分才要求港交所勒令股份停牌，所以交易不是錯盤。

森信紙業(00731)：發盈喜料全年股東應佔溢利增長不低於70%。股價最多升26.2%創52周新高，收市報0.49元，升16.7%。

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