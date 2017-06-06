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今日 16:48 港股直擊 中國財經

小南國改名 建餐飲品牌集成平台

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小南國(03666)公布更名為國際天食集團，該公司主席王慧敏表示，更名是因未來品牌經營戰略轉型的需要，打造成餐飲品牌集成平台，包括發展線下餐飲品牌、品牌外賣品牌、食品零售品牌三大業務，而目前已引入國際品牌Doutor及Oreno等。

至於公司自家品牌南小館，她表示，會繼續「走出去」，在國外以加盟形式拓展。她指出，今年繼續在本港開店，會新增2間南小館。

在收購方面，她指出，公司未來會留意具成長性、產品較單一及年輕市場的品牌，亦會與其他公司合作推出品牌，同時不排除發展飲食以外的領域。

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