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富瑞 中國神華(01088)

評級：跑輸大市-> 跑輸大市

目標價：10.75元(較前收市價19.66元有45.3%潛在跌幅)

富瑞發表報告看淡煤炭行業的前景，認為煤炭需求減少的情況將會加劇，重申中國神華「跑輸大市」評級。

該行指出，中國神華及國電的潛在合併，雖然有助減少火力發電開支的浪費，但同時亦突顯內地減少使用煤炭作能源材料的情況。

富瑞表示，相對兗州煤(01171)人為地抬高煤價及收購澳洲煤礦擴充資產，神華透過大派特別股息把資本從煤礦中抽出及合併其他電力生產商去優化產量的做法，更是應對煤炭需求長期下降的正確舉動。

隨着內地調整經濟結構，注重能源效能服務及環保，預期煤炭需求將每年減少3.5%至4%，長遠而言煤價將再跌至歷史新低約每噸400元人民幣的水平。1990年代，英國曾經歷電力公司放棄以煤炭發電的時期，該行相信部分類似的情況將在中國發生，目前非發電用煤炭(佔需求的50%)已被當局有計劃地消除，而天然氣的需求亦在3月及4月分別上升19%及22%。美國退出巴黎協定，將有助中國爭取全球環境的領導地位，並促使加快放棄使用煤炭。

儘管煤價下跌，神華的股價亦因派特別股息而於3月份跑贏大市，其後更受到合併的消息已支撐股價。自特別股息公布後，市場傾向認為公司任何的企業行動都是正面。然而從戰略上看，富瑞認為神華只是做出正確的行動，並反映公司管理層看到煤炭業的暗淡前景，而市場則還未發現，故重申神華「跑輸大市」評級。

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