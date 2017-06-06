港股午後升穿上午高位，下午3時08分終於突破兩萬六，為2015年7月6日以來首次，暫時最多升143點，最高見26005點。截至下午約3時09分，恒指報26001點，升138點或0.5%，大市成交額601.38億元。
國企指數報10607點，升10點或0.1%。
A股高收，滬指升0.34%；深成指升0.74%。
藍籌股方面，滙控(00005)午後升幅擴大，最新升1.1%；建行(00939)升0.5%；騰訊(00700)升0.4%。地產股帶動大市，新地(00016)升近4%。
沽空機構渾水(Muddy Waters)創辦人布洛克(Carson Block)預告明天狙擊新港股。市場揣測令多股下挫，早前有瑞聲科技(02018)被狙擊的手機零件股板塊反應較大，舜宇(02382)曾挫7.6%，最新跌2.2%；通達(00698)曾挫15.6%，見1.9元近5個月低，現跌11.6%，成交額4.87億元。
早前遭狙擊的科通芯城(00400)午後曾挫11.9%，見4.68元，最新跌9.4%，成交額1.68億元。多隻科網股亦下挫，美圖(01357)挫4%；慧聰網(02280)跌2.1%；金蝶(00268)跌2.3%。
更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。