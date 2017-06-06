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今日 13:12 即巿股評 港股直擊

【盤房來料】留番子彈等調整再入貨

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市場觀望花旗「侵侵」嘅「通俄門」事件，而米字旗國大選就快殺到，再加埋中東國家內訌，缸邊友普遍觀望，美股隔晚表現反覆，有些少腳軟。不過暫時未有誘因大跌，美股都係呈膠著狀態。

港股未有理會外圍腳軟，今早反覆向上回升，雖然恒指低開見過25805低位，但喺騰訊(00700)同埋中港地產股帶動下回升，升幅一度超過100點，高見25978點半日高位，半日恒指報收25952點，升90點；國指則跌16點，報收10580點，走勢背馳。

雖然今日大市回升跌唔落，但個股傾向個別發展，幾隻重磅股好似騰訊、大笨象(00005)、港交所(00388)同中移動(00941)均見逆市上升，總算守住指數喺高位。不過內銀股大部份跑輸，呢個係拖累大市遲遲未能突破二萬六主要原因。其實個市連升咗幾個月，期間一直未見較大幅度回吐，即使有人話回歸廿周年，至少頂埋下個月，但阿Man則認為一切係睇資金流。噚日北水係近呢個幾月以嚟首次錄得淨流出，都係提高警覺。

今日半場最醒神係地產股，早個幾星期阿Man話過地產股都停咗一陣，大市再推高，地產股要落鑊。加上無論內地抑或本地地產商，無懼辣招遏止樓市，賣樓成績婓然，今日地產股升勢較為明顯，內房股更加係百花齊放咁款。恒大(03333)空軍幾乎陣亡，股價沒有最高只有更高，今日又創新高，一個月唔夠股價翻一番，可見北水嘅威力。至於本地地產股，今日新世界(00017)最厲害，半日升4.3%，中午高收10.48元今年高位。

港股暫時對外圍利淡消息免疫，只係大市喺現水平再推高水位有限，即使大魔又魔笛追魂話大市可見26000，最牛要見34000，都唔會係一時三刻嘅事。阿Man反而覺得呢兩日大市似頂住指數走其他貨，今日除咗地產股之外，唔少股份見完高位即掉頭，有些少散水feel，居安思危冇話錯，現水平減磅套現，留番啲子彈等調整再入貨。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)

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