港股直擊 即巿股評

隔晚美股回落，港股昨日窄幅回吐後，今早反覆向上，不過欠催化劑刺激，仍受制兩萬六阻力。板塊方面，中港地產股明顯受資金追捧。

恒指今早低開43點，甫開跌幅擴大至57點，見25805點半日低，其後發力上攻，一度升115點，見25978點半日高，惟乏力突兩萬六水平。恒指中午收報25952點，升90點或0.3%，成交額373.48億元。

國企指數報10580點，跌16點或0.2%。

A股個別發展，滬指跌0.22%；深成指升0.27%。

個別重磅藍籌股支撐升勢，騰訊(00700)升0.6%；滙控(00005)升0.4%；建行(00939)升0.5%；港交所(00388)升1.3%。另外，中移動(00941)升0.2%；中電(00002)升0.9%；長和(00001)升0.3%。相反，工行(01398)跌0.2%；中行(03988)跌0.3%；中東政局不穩，油價偏軟，「三桶油」半日跌0.7%至1.1%；昆能(00135)跌1.2%；吉利(00175)被大和資本降評級至「跑贏大市」，半日跌1.1%。

焦點板塊

本地地產股：新加坡上市的文華東方國際表示，由於本港商用物業估值高企，集團有意放售旗下銅鑼灣香港怡東酒店，美銀美林最新估計項目重建後總值可達190至200億元。本地地產股走勢領前，新世界發展(00017)半日收報10.48元創接近兩年高，升幅4.4%為表現最好藍籌；長實地產(01113)創逾一年半高，半日升1.4%；新地(00016)創近9個月高，半日升2.7%；九倉(00004)創超過3年半新高，半日升1.5%；會德豐(00020)升2.9%。

內房股：多家公司公布上月銷售表現。中國恒大(03333)5月合約銷售金額按年增長75.9%，股價今早反覆見17.36元創上市新高，半日升6.7%；融創中國(01918)擬收購大連潤德乾城全部股權及債權，股價創上市新高，半日升4.6%；碧桂園(02007)創多年新高，半日升1.7%；時代地產(01233)首5個月累計合同銷售按年增長24.3%，股價半日升2.6%；雅居樂(03383)升半成；新城發展(01030)創上市新高，半日升11.2%。

焦點股份

森信紙業(00731)：發盈喜料全年股東應佔溢利增長不低於70%。股價最多升26.2%創52周新高，半日收報0.5元，升19%。

隆成金融(01225)：遭證監會勒令於今早起暫停買賣，惟該股今早9時20分錄得78萬股市前交易，9時30分開市時再錄得六宗成交，之後才見停牌。停牌前報0.127元，跌9.3%，成交12.6萬元。隆成金融昨晚公布，接獲證監會所發出的函件，指令本公司股份自今日起停止買賣，主要因為公司於2015年10月26日發出其於同年8月17日宣布之公開發售之通函，有重大失實、不完整或錯誤引導資料。

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