港股直擊 即巿股評

大和資本 吉利汽車(00175)

評級：買入-> 跑贏大市

目標價：13元->15.5元(較前收市價14.4元有7.6%潛在升幅)

大和資本發表報告，認為吉利汽車短期已缺乏刺激因素，將投資評級降至「跑贏大市」，目標價則由13元上調至15.5元。

大和認為，該行對吉利長遠增長前景仍然正面，但短期內並無刺激股價進一步上升之因素。該行引述吉利管理層稱，對於今年能夠達到100萬部之銷售目標仍然樂觀，而大和則估計全年銷量達120萬部。

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