即巿股評 港股直擊

噚日一心諗住等個市上返26000點附近就將隻恒指熊(69827)放落場，誰不知25998點已經係高位，再上唔番，結果噚日咩都無做到，唔可以話食白果嘅，只係無一個合適嘅落場條件啫。

到咗今日，港股做完U盤後，恒指先低開43點，開報25819點，呢個時間我當然仲喺地鐵入面啦；直到我行返公司之後，我再開報價app，恒指由紅轉綠，不過升不足1點；到我開晒所有機之後，恒指升幅已經多咗；覆完讀者Martin嘅email之後，25950點已經上破了，距離26000點不足50點，whatsapp又開始響，似乎大家都拎住支香檳等升穿嗰一刻；我都唔弱，喺櫃筒拎咗我公公包克力架餅喺度食住等。

開恒指街貨圖睇，26000至26099點已經變成最貼價嘅熊仔區，而且呢度亦係最重貨，不過相對期指張數就減少至950張，而向上再睇熊證街貨，其實再無一個範圍嘅熊仔街貨過千張啦，唔知係咪大家由5月見恒指超買開始博佢跌，博到依家個市都唔鬼跌，轉軚買升，於是下面嘅牛證又愈嚟愈多，喺25200至25299點呢度有1103張期指；嫌遠嘅話可以睇25400至25499點，呢度都有830張期指坐鎮；都嫌遠嘅話，最貼價嘅25600至25699點有422張期指不過不失。

「上行又近又多證，咁繼續開Call買牛咪得囉。」且慢，番返去睇恒指日線圖，雖則今日呢一刻仲係升市，但形態上恒指慢慢回落緊去條10天線(25699點)，若然10天線呢個彈床位由5月承接到6月嘅話，按今日暫時做過低位25805點同10天線量度，其實相差100點到，實屬雞肋，咁可不唔等多一陣，睇睇個市係咪又想試條10天線呢？

至於仍然一心博個市遇頂回落嘅話，又說實話26000至26099點呢個位嘅熊證實在太吸引，一係你就搵隻熊證企遠啲，一係你就等個市穿埋26000點先至入市。用依家暫時做過嘅高位25969點計，距離26000點得嗰31點，無謂捱價。

好多時即使我哋睇啱方向，但係入市嗰一刻錯咗都可能會令你「睇中但輸咗個下午茶」，其實入市同種花一樣：比啲耐性啦！依家恒指處於「中間位」確係唔適宜播種，觀戰為妙。

噚日收到讀者Andy嘅email，話說呢位師兄買咗隻好鬼貼價嘅熊仔而且仲好唔小心咁過咗夜，於是大家研究吓倒底今日個市會開成點。拆恒指5分鐘圖去睇，按住噚日臨收市前5分鐘支陽燭一下子飆上，我覆佢(其中一句)：「第二日一開市真係有追升嘅可能」，不過睇番今日個恒指5分鐘圖，今日開市第一支燭係陰燭下行之後先至追升，希望你今日真係「準時開機」兼且放走隻極度貼價熊啦。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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