即巿股評 港股直擊

恒指昨天高開低走，全日波幅196點。恒指收報25862點，跌61點或0.24%，成交金額747.44億元。國指收報 10597點，跌69點或0.65%；上證收報3091點，跌13點或0.45%。三項指數都偏軟，以國指走勢轉差。

恒指呈2連陰，若配合前交易日走勢一併參考，則譜成「穿頭跛腳」的利淡形態，料指數在26000及保歷加通道頂部前有阻力。

沙地阿拉伯、埃及、巴林、阿拉伯聯合酋長國、利比亞和也門突然宣布，與卡塔爾斷交，指責後者支持伊朗和破壞地區穩定的恐怖主義團體。雖然卡塔爾批評各國提出的斷交理由「毫無事實根據」，是「不正當」的決定；消息一度令國際油價上升。不過，及後投資者再度關注於原油庫存過剩問題，以及擔心事件會影響石油輸出國組織執行減產協議，令油價回軟。

美國供應管理學會5月份非製造業指數從4月份的57.5降至56.9，仍顯示穩步擴張，但略為放緩。美國4月份工廠訂單較前月下降0.2%，符合預期；第一季度生產率持平，優於預期。美股三大指數偏軟，今早亞太股市偏軟，夜期及ADR上升，料恒指可高開，但走勢反覆，阻力參考為26000點。

個股介紹：

廣汽集團(02238)的主要業務為在中國從事製造及銷售乘用車、商用車、發動機及汽車零部件，並提供汽車相關服務。

集團公布今年5月份乘用車銷量約16.53萬輛，按年增22.3%。當中SUV增 54.6%至9.66萬輛。產量方面，乘用車增27.7%至16.35萬輛。在今年首5個月，累計乘用車銷量79.19萬輛，按年增長33.4%；產量增長29.4%至78.91萬輛。

參考彭博資料，集團2017年預測市盈率為8.42倍，周息率3.47%。股份上日收報13.32元，上望14.5元，止損設於 13元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師 (CE No. APR850)

權益披露

分析員岑智勇及其關連人士沒有持有報告內所推介的證券的任何及相關權益。