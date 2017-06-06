港股直擊 即巿股評

港股昨日與26000點擦身而過，成交一般，隔晚美股小幅回軟，恒指料短期內在26000點附近好淡爭持，考驗10天線支持。

隔晚美股連漲兩天後回落，道指跌22點或0.1%，報21184點；納指跌10點或0.16%，報6295點。投資者憂慮地緣政治風險。蘋果公司收跌1%，該股罕見地遭券商下調評級。中國概念股則普遍靠穩，阿里巴巴升1%，創紀錄新高。

本周美股可能是今年表現最動盪的一周，三個破壞性因素都有可能使市場失衡：前FBI局長科米發表證詞、英國大選、歐洲央行的貨幣政策會議。這三個事件都定在6月8日幾乎同時發生，對最近屢創新高的美股構成威脅。不過那邊廂，摩根士丹利認為投資者要想在金融危機以來最良性的全球經濟環境中獲取收益，今年下半年或許會是一個黃金機遇，策略選擇包括買入美股和歐羅。

原油期貨價格下跌，投資者擔心全球原油出口大國沙地及其他阿拉伯國家宣布與卡塔爾斷交，可能影響全球減產協議的執行，拖累油價表現。紐約七月期油收市報47.4美元一桶，跌26美仙或0.6%。布蘭特期油收報49.47美元一桶，跌幅有1%。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與本港上日收市比較，造價個別發展。滙控(00005)ADR折合港元收報68.43元，升0.18元。中移動(00941)ADR收報85.45元，升0.25元。騰訊(00700)ADR收報272.35元，升0.75元。國壽(02628)ADR收報24.7元，較本港上日收市跌0.15元。「三桶油」偏軟，中石油(00857)ADR收報5.15元，跌1仙；中石化(00386)ADR收報6.44元，升1仙；中海油(00883)ADR收報8.92元，跌6仙。

ADR港股比例指數報25898，較周一恒指收市升35點或0.14%。港股昨日先高後低，最多升74點，高見25998點，再創近23個月高，兩萬六點前沽壓現，午後最多跌122點，收報25862，跌61點。14天相對強弱指數(RSI)略為回落至73.65，仍處於超買區，短期支持參考10天線約25700點附近，26000點為心理阻力位。

焦點板塊

內房股：多家內房股公布最新銷售數據。中國恒大(03333)公布5月合約銷售金額381.9億元(人民幣‧下同)，按年增長75.9%，股價昨日破位飆升一成一。碧桂園(02007)今年首5個月合同銷售額約2442.2億元，按年增1.56倍。時代地產(01233)首5個月累計合同銷售按年增長24.3%；佳兆業(01638)5月總合約銷售按年增長43.7%；融創中國(01918)公布，擬收購大連潤德乾城全部股權及債權，總代價32.32億元。

焦點股份

隆成金融(01225)：公布接獲證監會函件，指令該公司自今日起暫停買賣，董事會現正就證監會函件尋求適當法律意見，並將根據上市規則適時作出進一步公告。證監會指出，要求停牌主要因為該公司於2015年10月26日發出其於同年8月17日宣布之公開發售之通函，有重大失實、不完整或錯誤引導資料。

森信紙業(00731)：發盈喜，預期截至今年3月底止年度，股東應佔溢利按年增長將不低於70%，而上一個年度盈利為4667.5萬元。

濰柴動力(02338)：瑞信將濰柴H股評級下調至「中性」，目標價從16元下調至12.6元。

今日有多家公司舉行股東大會，以比亞迪股份(01211)及復星國際(00656)較受關注。

恒地(00012)明日除息，留意今日股價表現。