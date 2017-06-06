即巿股評 港股直擊

今年來股價氣勢如虹的騰訊(00700)於上月底一度升至280.6元的歷史高位，股價上周則在10天平均線附近上落。從輪場資金流向可見市場對騰訊認購證的需求仍然甚高，截至上周五收市計的過去10個交易日，流入騰訊認購證的資金有多達1億1,070萬元，為最多資金流入的相關資產。不過，投資者在選擇產品時或面對一個難題。

以騰訊目前大約270元的水平而言，價外幅度約10%的認購證選擇，其行使價大約300元左右。利用高盛認股證網頁上的搜尋器，並以299元至301元行使價作篩選條件可找到23隻產品，最容易觀察到的分別是這批產品的價格面值及實際槓桿差距頗大，面值由大約0.1元至超過1元，實際槓桿則由約5倍至超過13倍。投資者應如何比較當中的產品呢？

此時，投資者可能將注意力放在那些面值較低的產品之上。這樣亦可以理解，因為部分投資者視窩輪為一個以小博大的投資工具，或誤以為低面值的產品必可提供較高槓桿。若進一步分析剛才篩選出來的23隻騰訊認購證，可以發現低面值產品的實際槓桿普遍介乎5至6倍，而高面值產品的實際槓桿則明顯較高，大部分提供超過10倍實際槓桿。由此可見，單以產品面值高低作比較並不全面。若細心比較，會發現較高面值騰訊認購證的兌換比率都是10兌1，而較低面值產品則是100兌1。兌換比率又稱為換股比率，10兌1代表10份窩輪等於1股正股的權益，如此類推。那麼這兩類產品有甚麼特性呢？

首先，根據港交所規定，窩輪須按其面值定最低上落價位，亦即其每格買賣差價幅度，面值0.25元以下是0.001元，0.25元至0.5元為0.005元，高於0.5元的話則為0.01元（參閱以下列表）這即表示，窩輪面值愈高，每格買賣差價的幅度愈大，買賣成本則愈高。

窩輪價格 最窄買賣差價

低於0.25元 0.001元

0.25元至0.5元 0.005元

高於0.5元 0.01元

在約300元的行使價區域中，10兌１的騰訊認購證目前的面值普遍高於0.5元，而100兌１的認購證的面值則普遍低於0.25元，因此從買賣成本的角度看，100兌１的認購證較10兌１的認購證可取。

不過，若從產品槓桿的角度來看，10兌１的認購證則較100兌１的認購證為佳。為何出現這情況呢？窩輪發行商設計產品時需要顧及市場需求，並須符合上市條例的規範，其中包括窩輪上市價須在0.25元或以上。行使價約300元的100兌1認購證，到期日普遍較長，以符合上市價最少0.25元的要求，變相減低了產品的實際槓桿。

簡而言之，在本例子裡，100兌1的認購證年期較長，實際槓桿較低，面值及買賣成本亦較低； 10兌1的認購證年期較短，實際槓桿較高，面值及買賣成本較高。

從以上分析所見，投資者如考慮騰訊認購證，應先了解10兌1和100兌1的產品各有特色，繼而作出切合自身需要的選擇。一般而言，投資者部署窩輪均取其槓桿效應，因此若以槓桿作為較主要考慮，目前可留意10兌1的價外認購證，其槓桿效應明顯較突出，例如留意騰訊購(16003)，兌換比率10兌1，行使價301.08元，2017年08月28日到期，實際槓桿13.4倍。

另一邊廂，投資者若傾向選擇出入市成本較低的產品，可選擇目前市場上兌換比率100兌1、面值低於0.25元的產品，其最低買賣差價為0.001元，例如留意騰訊購(15604)，兌換比率100兌1，行使價300.20元，2018年07月27日到期，實際槓桿5.4倍。

由高盛(亞洲)有限責任公司發出。

註: 以上數據資料來自高盛認股證牛熊證網站 http://www.gswarrants.com.hk/

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