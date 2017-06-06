即巿股評 港股直擊

上星期，本欄因端午節假期的關係，暫停一周。在這兩星期內，內地股市受著金融監管風暴(去槓桿)及被穆迪下調信貸評級的影響下，走勢偏軟，但期指卻仍能保持著向上尋頂的格局，表現已經算是十分不錯。上月結算日後，期指升勢雖然有所放緩，唯仍能屢創新高(52周)；至昨天，期指於交易時段內曾高見25790點，惟收市前有所回落，收報25666點，續穩守於高位。展望六月，環球市場將會出現多項重要的消息，如英國大選、美國議息(基本上市場已預期一定會加息)及A股會否被納入MSCI新興市場指數等，而當中，筆者相信A股能否入摩會對市況的影響最大。現時，市場預期今次A股入摩的機會很大，但筆者卻認為只是一半半，因此，如最終A股不能入摩，相信會為內地股市帶來一輪震盪；另外，臨近半年結的時期，內地企業普遍會調配資金回籠以應付會計審查之用，再配合本身之金融監管風暴的政策，這勢必為內地股市的流動性帶來一定壓力。因此，筆者建議各位於本月應聚焦密切留意內地相關消息及市場走勢，因這應該是本月最能影響香港市場走勢的主因。

技術分析方面，雖然期指仍守於各條主要平均線之上，整體向上尋頂的局面暫時不變，不過，期指近日雖然仍能屢創新高（52周），唯動力及速度看似正有所減弱，呈現出「矮仔上樓梯」的局面，如無任何消息出現所帶動下，相信再向上突破的空間亦不多，而可能迎來回調的局面；另外，14天RSI，隨機快步指數及MACD皆出現了輕微背馳的訊號，再加上，臨近26000點大型阻力位，以現時成交量看來應該不足以作出死突破；因此，筆者認為本月期指應該會是先低後高的格局，回調的話不會太深，首個支持位可先看25300點，即是廿天移動平均線附近；而較強的支持則是50天移動平均線的24700點左右。

策略方面，筆者仍維持中線看好的看法，雖然短期會有調整的可能，但因經歷之前四至五月時市況反覆急升的經驗，因此不會建議投資者以Long Put策略去博可能會出現的回調，相反，應該靜待時機開Long Call。首先，如未來數日，期指收市升穿昨天高位25790點的話，可開倉做6月Long Call26600點，期權金成本為大概120-30點左右，如收市跌穿25400點便要考慮止蝕。相反，如期指未來數天出現回調，可待收市低於25300點時，開倉做6月Long Call26000點，期權金成本為大概130-40點左右，如收市跌穿24700點便要考慮止蝕。

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編按：作者 陳晧廉，證監會持牌代表，現職外資金融機構，從事金融行業超過10年，醉心研究以小博大之機率，以輸有限贏無限的買入期權工具在股市搵食，80後，在求學時已沉迷投資研究，曾是香港大專生「外匯模擬投資比賽」始創推手之一。