港股直擊 即巿股評

美股三大指數上周五晚破頂，港股今早亦再創23個月高。不過，本周環球市場迎來多件重磅事件，加上中東政局升溫，恒指高位表現反覆。

恒指高開52點，甫開升幅拉闊至74點，見25998點再創近23個月高，距兩萬六不足兩點，惟其後沽壓湧現倒跌，上午最多跌93點，中午跌85點，午後跌穿上午低位，曾挫122點，見25801點全日低，尾段跌勢回順。恒指收報25862點，跌61點或0.2%。大市今日近750隻股份下跌，上升股超過650隻。

全日成交額747.44億元，較上日減少約104.96億元或12.3%。

國企指數收報10597點，跌69點或0.7%。

恒指即月期貨收市跌48點或0.19%，報25665點，低水198點。

A股個別發展，滬指跌0.45%；深成指升0.49%。兩市成交額約3220億元人民幣。

歐洲市場方面，德國今日休市，英法股市最新偏軟；美國道指期貨最新跌7點，報21195。本周四(6月8日)有三件大事進行，包括：美國聯邦調查局(FBI)前局長科米到國會作證、英國大選和歐洲央行議息會議。

阿聯酋、沙地阿拉伯、巴林和埃及四國政府突然宣布，斷絕與卡塔爾的外交關係，並指控卡塔爾支持恐怖主義活動和破壞地區安全局勢。國際油價在亞洲時段曾升逾1%，最新升約0.6%。

藍籌股方面，滙控(00005)跌0.2%；港交所(00388)跌0.6%；長和(00001)跌1.1%；中移動(00941)跌0.4%；中電(00002)跌1.2%。相反，騰訊(00700)升0.6%；聯通(00762)升1.4%。本地地產股續見支持，長實地產(01113)高見60元，創逾一年半高，收市升0.4%；九倉(00004)升1.8%；恒地(00012)升0.5%；新世界發展(00017)升0.5%。

焦點板塊

中資金融股：內銀AH股受壓，建行(00939)跌0.6%，其A股跌3.15%；工行(01398)跌1.1%，其A股跌3.02%，兩股的H股今早曾創52周新高；農行(01288)跌2.4%，為表現最差國指成分股，其A股跌3.08%。內險股方面，國壽(02628)跌1.6%；平保(02318)跌1%；新華保險(01336)跌2.3%；財險(02328)跌1.2%；太平(00966)跌2.4%；太保(02601)跌1.4%。

煤電股：憧憬煤電央企重組，相關股份今早急升。中國神華和國電集團籌劃重大事項，相關A股停牌。H股方面，中國神華(01088)見20.45元逾兩年高，收市升2.7%，為升幅最大藍籌和國指成分股。國電集團旗下龍源電力(00916)曾升6%，收市升2.6%；國電科技環保(01296)曾飆25.3%創逾7個月高，收市升17.2%。

汽車股：主要製造商逆市走高。上周飆升19.76%為藍籌升幅王的吉利汽車(00175)今早曾升3.9%，再創多年新高，收市升1.6%；比亞迪(01211)創逾半年新高，收市升2.2%；廣汽(02238)急升4.7%；長汽(02333)升2.1%；東風(00489)升1.9%。零售商方面，廣匯寶信(01293)升3.6%；潤東汽車(0(01365)升2.6%；中升控股(00881)再創最少三年新高，收市升0.8%。

內房股：多股逆市突圍，中國恒大(03333)午後高見15.98元創上市新高，收市升11.3%，成交額25.69億元。另外，新城發展(01030)創上市新高，收市升7.5%；融創中國(01918)創52周高，收市升5.5%；碧桂園(02007)升4.7%；大悅城地產(00207)升2.5%。藍籌華潤置地(01109)升0.7%；中海外(00688)升0.2%。

焦點股份

科通芯城(00400)：上周五反彈16.5%，今早一度再升逾8%，收市升4.3%，成交2.38億元。集團上周五舉行股東會，主席康敬偉指，沽空機構的狙擊對集團有很大影響，已經按監管機構的要求作出回應。有股東問及公司會否邀請第三方機構為指控作解釋，康敬偉表示，不想對完全不存在的東西花心力。

中國燃氣(00384)：今早一度升4.2%，收市升2.6%，報12.7元。集團發盈喜，預期截至3月底止年度綜合淨利潤按年上升超過七成，獲富瑞最新維持「買入」評級和目標價15.4元不變。

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