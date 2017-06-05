即巿股評 港股直擊

承認上周五(6月2日)話題，今日繼續分析惠陶集團(08238)，前文末段談到此股於2016年12月13日宣布一般授權配股之集資用途。論到今次配股為了增加營運資金，暫看沒有急切性。

沒有集資壓力的線索

然而，參考於8月12日收市後公布的2016年中期報告，截至今年6月底「現金及現金等價物」約2943萬元，考慮到上述收購事項約11月30日完成，涉資約1200萬元，連同8月29日晚上發布自願公告表示於當日完成收購一間營銷策劃公司之51%股權 (相關公告還可參閱4月11日晚上及7月4日傍晚時份發布公告)，涉資600萬元人民幣，折合約697萬港元，經扣除後集團現金水平約1046萬元，相對流動負債的「銀行借款」及「承兌票據」合計約2602萬元，仍欠約1556萬元才能應付還款需要，所以可理解為今次集資用途提到的營運資金，不排除是用作還債。但論到預算集資浄額約3820萬元，扣除上述約1556萬元，尚餘約2264萬元，即或用於日後收購資產，相對集團於12月14日市值約2.09億元，佔比不足11%，暗示潛在購入的資產，對集團發展影響有限，所以綜合而言沒有集資壓力的推斷正確。

低價配股惠澤承配人

再看配股價定位，每股作價0.028元，較宣布配股當日收報0.029元只差一個價位，加上有配售代理介入，同時承配人不少於六名，理應對象是「街外人」，明顯存在托價促銷配股貨的需要。但倘若最終配股完成，同時未見股價上揚，暗示對象應屬「自己人」，屆時便適用於「配股後炒」操作。觀乎從2016年12月14日倒數至7月7日，累計成交量才超過配股規模的14.4億股，暗示承配人部署偷步離場必須在7月7日或以前便開始，距離當時分析超過三個月，邏輯上機會甚微。期內收市價介乎0.028至0.033元，較配股價最多只差四個價位，亦未見偷步離場的誘因，故此承配人最快必須在配股期間獲利離場，即股價未被炒上，加上現價貼近配股價，並且從7月7日至今的最低見為0.027元，可見當時進場風險不大，也反映今次屬「低價配股」，不排除是想讓承配人受惠，增加了對象屬「自己人」的可能性。

持股五個月成倍升股

配股最快於協議後五個交易日完成，即為12月20日，而期限為2017年1月4日，倘若期內未見股價上揚，明顯是「配股後炒」格局。結果於2016年12月20日開報0.028元，較前一天收報0.027元高一個價位，理應可吸引進取者買入股份。而2016年12月20日至2017年4月5日收市價介乎0.026至0.030元，投資者「悶著」三個半月，而配股則於2016年12月30日收市後宣布完成，而上述最高收市價0.030元較配股價0.028元僅高兩個價位，承配人根本沒有散貨誘因。自2017年4月6日起，股價開始上揚，單日升幅10% (0.03 → 0.033元)，到了5月24日高見0.058元，較去年12月20日開報0.028元，持股約五個月，升幅為1.07倍，績效令人感到滿意！

聶Sir

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