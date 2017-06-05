即巿股評 港股直擊

承接歐美股市升勢，港股今早再高開，再度創23個月新高。恒指高開52點後，一度高見25999點，可惜未能一舉突破二萬六關，在一步之距下回吐，半日最多跌93點，見25830點半日低位。恒指中午報收25838點，跌85點；國指則跌66點，報收10599點。

港交所(00388)呆咗一段時間，上周五終發力勁升超過4%，重上200元大關，今早一度升1.6%高見208.4元，可惜大市回調港交所升幅亦收窄。半日升勢回順報收206元，升1元，口痕友話港交所會唔會變成藍燈籠，呢期持續落後，升到佢個市都冇乜水位。港交所落後係事實，但阿Man認為又未致於藍燈籠咁大鑊，只係大市連升幾個月，期間冇乜點抖，而港交所之前一直唔行，資金追落後追到港交所，可能真係要抖抖。

大市抖抖唔等於跌到嘔，尤其市底強勁，超買下略作回調抖抖好合理，預期恒指回到10日線(25642)已經有支持，最多考驗埋條20日線(25375)，現價計不過回三五百點，相對累計升幅係濕濕碎。

神華A股跟國電電力A股雙雙停牌，電力央企跨行業併購或掀序幕，預期「中國神電」可能誕生。國電旗下的國電科環(01296)及龍源電力(00916)分別升兩成及5%，神華H股升近4%。不過唔係隻隻電力股都咁好彩，大唐發電(00991)無啦啦畀瑞銀降評級，股價跌4.6%，失守20日線(2.73)有啲棘手。

至於上周表現強勁嘅內銀股，今日高開低走，中行(03988)跌1%; 工行(01398)跌1.1%; 建行(00939)跌0.6%。內險股走勢相約，又係先高開倒跌，本來帶住個市上嘅股份開始掟灣，要提高警覺，唔反對減磅獲利。

反而內房股升勢有餘未盡，恒大(03333)挾爆空軍，今日再升近一成，逼近上市高位，半日升7.7%，報收15.38元。其他內房股普遍做好，升幅由0.2%至7%不等。嚟緊幾日阿爺公布多項重要經濟數據，將左右內地股市走勢，一旦內地股市有乜三長兩短，本來已有意回吐嘅港股，或藉勢調整，各缸邊友小心為上。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)