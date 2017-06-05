港股直擊 即巿股評

美股三大指數上周五晚破頂，港股連升4周後，今早再創23個月高。不過，本周環球市場迎來多件重磅事件，加上中東政局升溫，恒指高位表現反覆。

恒指高開52點，甫開升幅拉闊至74點，見25998點再創近23個月高，距兩萬六不足兩點，惟其後沽壓湧現倒跌，半日收市前一度跌93點，見25830點半日低。恒指中午收報25838點，跌85點或0.3%，大市成交額407.95億元。

國企指數報10599點，跌66點或0.6%。

A股半日個別發展，滬指跌0.47%；深成指升0.37%。

阿聯酋、沙地阿拉伯、巴林和埃及四國政府突然宣布，斷絕與卡塔爾的外交關係，並指控卡塔爾支持恐怖主義活動和破壞地區安全局勢。國際油價最新在亞洲時段升約1.24%。

藍籌金融股方面，建行(00939)和工行(01398)再創52周高後，半日倒跌0.6%和1.1%；中行(03988)跌1%；滙控(00005)跌0.4%。另外，中移動(00941)跌0.4%；長和(00001)跌0.9%，中電(00002)跌0.8%；吉利(00175)曾升3.9%再創多年高，半日倒跌0.4%。相反，騰訊(00700)升0.1%。本地地產股續見支持，長實地產(01113)高見60元，創逾一年半高，半日升0.4%；九倉(00004)升1.5%；恒地(00012)升0.6%；新世界發展(00017)升0.7%。

焦點板塊

煤電股：憧憬煤電央企重組，相關股份今早急升。中國神華和國電集團籌劃重大事項，相關A股停牌。H股方面，中國神華(01088)見20.45元逾兩年高，半日升4%，為升幅最大藍籌和國指成分股。國電集團旗下龍源電力(00916)曾升6%，半日升3.2%；國電科技環保(01296)曾飆25.3%創逾7個月高，1日升23.2%。

內險股：今早跑輸大市，國壽(02628)跌1.4%，為跌幅最大藍籌；平保(02318)跌1.2%；新華保險(01336)跌2.1%，為表現最差國指成分股；財險(02328)跌1.7%；太平(00966)跌2.2%；太保(02601)跌1.6%。

內房股：多股逆市突圍，中國恒大(03333)一度升9.7%逼近上市高位，半日升7.7%，成交額13.57億元。另外，新城發展(01030)創上市新高，半日升6.7%；融創中國(01918)創52周高，半日升1.5%；碧桂園(02007)升2.2%；華潤置地(01109)升0.2%。

焦點股份

科通芯城(00400)：上周五反彈16.5%，今早一度再升逾8%，半日升4.1%，成交1.68億元。集團上周五舉行股東會，主席康敬偉指，沽空機構的狙擊對集團有很大影響，已經按監管機構的要求作出回應。有股東問及公司會否邀請第三方機構為指控作解釋，康敬偉表示不想對完全不存在的東西花心力。

中國燃氣(00384)：今早一度升4.2%，半日升2.4%，報12.68元。集團發盈喜，預期截至3月底止年度綜合淨利潤按年上升超過七成，獲富瑞最新維持「買入」評級和目標價15.4元不變。

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