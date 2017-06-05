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今日 12:15 港股直擊 即巿股評

恒指半日跌85點 地產股逆市造好

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美股三大主要指數上周五再創歷史新高，港股今早承接外圍升勢高開，並刷新近23個月新高，惟26000點大關前遇阻力，出現回吐。

恒指高開52點，甫開升幅拉闊至74點，見25998點再創近23個月高，距兩萬六點僅一步之遙，惟其後沽壓湧現，最多倒跌93點，見25830點半日低。恒指中午收報25838點，跌85或0.33%，大市成交額407.95億元。

國企指數報10599點，跌66點或0.63%。

內銀股方面，中工建三大行今早創近日高位後倒跌，中行(03988)跌1%; 工行(01398)跌1.1%; 建行(00939)跌0.6%。

港交所(00388)上周五升逾4%，突破200元大關口，今早最多升1.66%，高見280.4元，半日升0.49%，報206元。

神華A股今起停牌，集團公布接到控股股東神華集團通知，獲悉其擬籌劃涉及中國神華的重大事項，中國神華(01088)今早高見20.45元，升6.84%，半日升幅收窄至3.97%，為表現最好藍籌。

本地地產股今早跑贏大市，九倉(00004)升1.54%; 新世界(00017)升0.7%; 恒基(00012)升0.58%; 新鴻基(00016)升0.42%。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。

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