港股直擊 即巿股評

港股連升4周後，今早再創23個月高，惟高位表現反覆。恒指高開52點，甫開升幅拉闊至74點，見25998點再創近23個月高，距兩萬六不足兩點，惟其後沽壓湧現，曾倒跌80點，見25843點暫時低。截至上午約11時20分，恒指報25866點，跌57點或0.2%，大市成交額355.52億元。

國企指數報10613點，跌53點或0.5%。

A股個別發展，滬指跌0.43%；深成指升0.53%。

藍籌金融股領跌，友邦(01299)跌0.3%；工行(01398)跌0.9%；平保(02318)跌1.1%；國壽(02628)跌1.4%；中行(03988)跌1%。

另外，中移動(00941)跌0.5%；中電(00002)跌0.9%。

相反，上周五急升的港交所(00388)現升0.6%；騰訊(00700)升0.3%；建行(00939)升0.2%。

中國恒大(03333)逆市突圍，一度升9.7%，見15.66元逼近上市高位，現升7.7%，成交額12.14億元。

另外，新城發展(01030)創上市新高，現升7.5%；融創中國(01918)創52周高，現升2.6%；碧桂園(02007)升1.8%。

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