即巿股評 港股直擊

呢幾日真係好熱，天文台仲話呢幾日會落雨，諗住個天落一落雨會無咁熱啦，誰不知只係噚日朝早落過都唔知有無10分鐘雨就收工，夏天除咗為大地帶來雨水同美腿之外，仲有無窮無盡嘅汗水。

「下一站灣仔…」通常聽到地鐵小姐講呢句嘅時候，我就會收起打機個app，轉再報價app，今朝早到恒指再升多52點，且邁向26000點進發時，心諗：呢個位點都要穿一穿啦。大汗疊細汗咁行到返公司之後，市亦已經開咗，再開個報價app睇，現價未穿26000點；唔緊要，高位可以掂過吓呢，再望Day High，吓？上到去25998點咋？爭2點都唔做埋佢？係懶定特登呢？到我坐低喺位，開晒所有機，咬住塊餅打稿時，見到恒指今日支燭已經紅色轉為黑色，上個星期五(6月2日)就係「十字星」，今日嘅高位就肯定高過上個星期五嘅高位啦，若然今日個低位低過上個星期五嘅低位就…唔使我講大家都知道將會發生咩事啦。

「又話26000點有重貨點都穿一穿嘅？」冷靜啲，學我阿公話齋：心靜自然涼嘛。開恒指牛熊證街貨圖睇，26000至26099點的確係有重貨係度駐守，呢part呢熊證有相當於1006張期指；再向上數多100點嘅話，即係26100至26199點，呢度都有614張期指standby，就算依家10點2分，恒指跌緊17點，現價做緊25906點，但點都係企得近呢個熊證重貨區位置嘅。

嗱，睇埋牛證嘅街貨啦，最貼價嘅就係25600至25699點，呢度有相當於186張期指嘅牛證係度；至於要搵重貨牛證嘅話，就要落到去25200至25299點，呢度有1063張期指坐鎮，但要個市殺落呢個位嘅話，即係要由現價跌700點咁上下啦，「咁個市都嚴重、極度、超級、非常超買啦，仲上去把鬼咩！」技術分析係咁講，但技術分析仲有講低「呢個世界可以超買再超買」，呢啲時候通常會等一啲誘因/借口出現去觸發市場，令個市大升/大跌，從而令到超賣回升/超買回落嘅情況發生。「咁…炒消息咪得囉，使乜學技術分析呀？」年青人，兩樣嘢係相輔相成架，任你學識一套降龍十八掌但內功唔深厚嘅話，唔好話失手中招個傷有排你療呀，耍出嚟嘅亦可能只係降蟲十八掌，無得打架。

睇返今個星期，剛剛遇正啱啱，有三單嘢都係今個星期發生，仲要係星期四(6月8日)喎，都唔知係咪好日。呢三單嘢係：美國聯邦調查局(FBI)前局長科米到國會作證、英國大選，同埋歐洲央行議息會議。三單嘢都可以成為市場炒作材料，而當中因為呢排英國成日都被恐襲，搞到大選前夕氣氛緊張，分分鐘嚟多單黑天鵝都唔出奇；呢幾日個市可能都係等星期四架啫，超買再超買真係好難再博牛證或Call輪，恒指熊(69827)，收回價27000點，我見坊間啲人傾向選擇換股比率比較高嘅熊證，似乎用低敏感度嚟放長線釣大魚；不過恒指熊(69827)換股比率是10000的，因為我會選擇博個市回返上26000點附近嘅時候先至落場，至少今日係咁樣部署先啦。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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