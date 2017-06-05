即巿股評 港股直擊

恒指上周五恒指高開後，走勢反覆，全日波幅121點。恒指收報25924點，升114點或0.44%，成交852億元。國指收報10666點，升46點或0.44%。上證收報3105點，升2.92點或0.09%。三個指數都偏好，當以中以恒指及國指表現較佳。

恒指以陰燭「十字星」收市，指數最高升至25973點，再創2015年7 月6日以來高位，繼續「摸著石頭過河」之態勢。

據媒體報道，神華集團和中國國電集團公司正在探討合併事宜；旗下上市子公司中國神華(601088.SH)和國電電力(600795.SH)均自周一起停牌， 稱控股股東籌劃重大事項。不過，中國神華(01088)的H股卻未有申請停牌，宜留意其股價波動及相關操作機會。

世界銀行維持全球經濟展望不變，預計今年和明年全球經濟料分別成長2.7%和2.9%。美國5月新增非農就業13.8萬，低於預估的18.2萬；失業率則降至16年來最低4.3%。上周五美股三大指數向好，今早亞太股市偏軟，夜期及ADR向好，料恒指可高開，阻力參考為保歷加通道頂部 (約26039)。

個股介紹：

新秀麗(01910)的主要業務為從事設計、營銷及銷售旅遊、商務及休閒行李箱以及旅行配件業務，並以「新秀麗Samsonite」及「American Tourister」品牌銷售。

集團在截至2017年3月底止的首季，銷售淨額7.335億美元，增長29.1%。集團於2016年8月1日完成收購的Tumi業務，在截至2017年3月31日止三個月，其銷售淨額為1.343億美元。撇除Tumi 業務應佔的銷售淨額，按固定貨幣基準，銷售淨額增長3250 萬美元或5.7%，期內股東應佔溢利3700萬美元，增長4.1%。

參考彭博資料，集團2017年預測市盈率為21.88倍，周息率1.87%。股份上日收報 32.05元，上望35元，止損設於 30.6元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師 (CE No. APR850)

權益披露

分析員岑智勇及其關連人士沒有持有報告內所推介的證券的任何及相關權益。