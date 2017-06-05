港股直擊 即巿股評

本周環球政經大市多，可能對市場造成動盪，港股連升四個星期，直撲26000點大關，不過技術上已頗為超買，留意短期潛在回吐壓力。

美國股市上周五以創紀錄新高收市，道指收市升62點或0.29%，報21206；標普500指數升9點或0.37%，報2439；納指升58點或0.94%，報6305。累計全個星期，道指升0.6%，標普500指數升1%，納指升1.5%。美國公布5月非農業職位增幅為13.8萬個，低於市場預期；失業率由4.4%降至4.3%；市場普遍認為無礙聯儲局6月中議息時作出加息決定，原因是非農業新增職位數量一向是反覆的，不易影響整體大市。數據公布後，芝加哥期貨交易數據顯示，交易商預期6月加息的可能性達91%。

本周有多項重要事件可能影響市場，它們分別是美國聯邦調查局(FBI)前局長科米到國會作證、英國大選，以及歐洲央行議息會議。上述三件大事是在周四(6月8日)發生。英國不到三個月內發生第三次恐襲，更令英國大選前氣氛緊張。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，較本港上周五收市價比較，造價個別發展。滙控(00005)ADR折合港元計收報68.22元，較本港上日收市跌0.18元。中移動(00941)ADR收報85.67元，升0.17元。騰訊(00700)ADR收報271.91元，升1.91元。國壽(02628)ADR收報25.35元，升0.1元。「三桶油」個別走，中石化(00386)ADR收報6.45元，升3仙；中石油(00857)ADR收報5.18元，升1仙；中海油(00883)ADR收報8.87元，跌6仙。

ADR港股比例指數報26004，較上周五恒指收市升79點或0.3%。恒指上周五最多升163點，高見25973點，創23個月新高，收報25924點，升114點或0.4%。恒指連升4個星期累漲1447點或5.9%，最新14天相對強弱指數(RSI)升至76.93，技術上繼續超買，且已接近2月16日的77.73高位，大市或累積回吐壓力。統計整體港股的市場寬度表現不一，股價高於250天線比率微跌0.8個百分點，至49.5%；股價高於50天線比率升2個百分點，至42.1%；3天線高於18天線比率微跌1個百分點，至48.3%。

焦點股份

龍源電力(00916)：發表公告，指公司於上星期五接到控股股東--中國國電集團通知，擬籌劃涉及公司的重大事項，有關事項存在重大的不確定性，仍需獲得有關主管部門批准。

中國燃氣(00384)：發盈喜，預期截至3月底止年度，綜合淨利潤按年上升超過七成，其中原因是期內滙兌虧損等一次性項目的減少。

科通芯城(00400)：上周五舉行股東會，主席康敬偉指，沽空機構的狙擊對集團有很大影響，已經按監管機構的要求，作出回應，認為公司的解決方法，是做好本身業務，強調集團業務是以大數據連結企業關鍵人，並非一般的線上交易平台模式，日後亦會繼續，不會受今次事件影響。科通芯城上周五收報5.09元，升0.72元或16.5%。

信義破璃(00868)：獲中銀國際給予「買入」評級，目標價8.88元，較上周五收市價有15.5%上升空間。

今日有多家公司舉行股東大會，以恒基地產(00012)較受市場關注。