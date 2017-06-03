即巿股評 港股直擊 國際財經

美股3大指數隔晚齊創收市新高，亞洲股市周五亦普遍攀上近期高位(只有內地滬深300指數別樹一幟錄得跌幅)，日經指數自2015年8月以來首次收於兩萬點以上，南韓綜合指數刷新歷史紀錄，台灣加權指數登上17年來最高水平，環球股市一片喜氣洋洋。

港股方面，恒生指數高開116點，開市後反覆向上，曾升163點，高見25973點，再創2015年7月以來新高，離26000點僅半步之遙，惟升幅其後一度收窄至42點，見25851點的全日低位，最終收報25924點，升114點(0.44%)，大市成交額852億元。

本欄4月初曾依據港股去年全年業績，推測恒生指數合理估值水平約為26000點。當時指出「撇除金融股外，企業去年盈利和收入都見顯著增長，淨利潤率(Net margin)回復到2014年度的水平，為港股再闖高峰創造有利條件。」基於港股盈利增長理想，加上前景預測看俏，配合美股重拾升勢，當時「按照恒生指數的杯柄形態(Cup with Handle)來量度升幅，有望升上26000點，亦屬合理估值水平」(詳見今年3月18日〈加息壞事變好 搭強股順風車〉及4月1日〈美股爭持待變 恒指短期受壓〉)。

恒指由去年底22000點升至目前接近26000點水平，意味企業盈利強勁增長的憧憬某程度已反映在指數升幅之上，現正處於合理估值水平。那麼， 現階段投資者該如何部署？

根據本報EJFQ系統的日線無基準輪動圖(RA+)，恒指與國企指數的相對表現本周稍見改善。不過，國指在周線圖上持續向左下方伸延，近日的反彈未能幫助該指數在周線圖擺脫劣勢，形勢相較恒指為差；至於恒指仍能勉強維持向右方延伸，上升動力未有顯著放緩。

從恒生綜合指數分類板塊輪動圖觀察可見，港股近月呈現此起彼落的輪流炒上模式。5月初科技股上升動力趨緩之際，金融及電訊股緊接發力，其後再輪到能源、原材料、地產建築以及服務等4個板塊領漲。正如本欄上周所言，能源和原材料股受油價不濟拖累，港股後市發展得依賴地產建築和服務行業的表現帶動。

目前大市短期上升動力全靠地產建築和服務板塊支撐，公用股和消費品初見走高【圖】。當中，內房股升勢突出，但要留意該板塊部分股票預測市賬率有異常偏離中位數情況。當然，預測市賬率異常偏高並不意味股價即將大跌，惟衡量股價的上升空間與下跌風險時，市賬率是重要參考指標，預測市賬率偏貴將削弱投資者接貨意欲，熱錢或因而流向其他行業。

總括而言，只要板塊接力賽持續，港股不虞大跌。若以投資角度分析，由於大市由板塊輪流上升驅動，投資氣氛並未轉差，持貨者毋須急於「割禾青」離場；不過，現階段入市追逐領漲股的話，風險看來頗高，股民宜保持謹慎態度。

信報投資研究部

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