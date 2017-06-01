今日 23:03
重要通告
港股直擊
秦港股份(03369)公布，中國證監會主板發行審核委員會，將於6月6日(下周二)召開工作會議，審核包括該公司在內的三家公司的A股發行申請。
秦港股份建議首次公開發行不超過5.58億股A股。
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陳春燕
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樓市升勢何時放緩?
6月留意四大政經事
恒昇
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裁減IT人惡果難估計
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Two reasons to skip the market’s joy ride
James Swanson｜ EJ Insight
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李庭豐
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