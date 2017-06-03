即巿股評 港股直擊

港股走勢持續強勢，恒指周五進一步突破25900點水平，再升至逾22個月高位，雖然暫時仍然未能升穿兩萬六關口，但觀乎港股的強勢，加上現時與該水平已距離不遠，短期內似乎不能夠排除突破阻力位的機會。

港股強勢，多隻焦點藍籌均見破頂，不少投資者近期可能都感到疑惑，早前購入的正股認購證，現時已累積不少升幅，但如現時選擇沽貨獲利，卻有機會錯失大市強勢所帶來的潛在升幅，究竟有甚麼方法可以兩全其美呢？活用窩輪作換馬部署，或是可考慮的方法之一。

以中國平安(02318)為例，早前在50元以下時，有不少投資者追逐一批行使價在50元至52元的認購證，觀望其突破的機會，以平安認購(14919)為例，行使價在51.05元，年期約五個月左右，提供約8至9倍的實際槓桿，條款相若的認購證，成為了早前較多投資者關注的平安認購證類別。

保持實際槓桿繼續捕捉潛在走勢

隨着平安持續突破，近期高位更曾經升穿51元，上述一批的平安認購證已逐步累積不少街貨，而輪價亦在過去一段時間錄得不少升幅，如平安認購(14919)在周五已升至0.27元左右；此時投資者可考慮先行沽出這批賬面已有利潤，並逐漸變得貼價、甚至價內的產品，鎖定部分利潤，再換馬至行使價更高的選擇，舉例有平安認購證(16242)，行使價在56.38元，年期約半年，而提供的實際槓桿仍然有8倍左右，但輪價在周五收市卻低於0.20元。這意味甚麼呢？這代表投資者可以用更低的成本，去繼續捕捉平安的潛在走勢，但卻仍能保持約8倍左右的實際槓桿，並已鎖定部分利潤。

同樣情況亦可放在周五急升的港交所(00388)身上，早前有不少投資者部署行使價在200元至210元左右的港交所認購證，而正股周五「一步到位」，收市升至205元時，相關窩輪已變得貼價甚至價內，這時可考慮沽出持輪，再換馬至行使價在210元以上的選擇，鎖定利潤之餘，又可保持較理想的實際槓桿。事實上，不少投資者已在周五作出相應部署。

不同兌換比率的作用

別以為只有向上突破才可考慮換馬，事實上，當看錯方向時，亦可考慮換馬至行使價較低的產品，以降低所承受的風險。以騰訊(00700)近期走勢為例，早前股價升穿280元水平，有不少投資者都部署一批行使價在300元左右的騰訊認購證，進取的可能會選擇10兌1的短身輪，防守的可能會選擇100兌1的長身輪；但近期騰訊由高位回落，周四低位更曾下試263元以下，不少投資者都擔心已累積不少升幅的騰訊，在獲利沽盤的出現下，或有條件出現較深度的調整。

如果投資者早前已部署較價外的騰訊認購證，此時或可換馬至行使價較低的產品，舉例有100兌1的騰訊認購(16094)，行使價在286.68元，輪價在周五收市大約在0.162元左右，並能提供約7倍左右的實際槓桿。當然，投資者在這個換馬部署時，由於早前所購入的價外認購證，因應騰訊回落而錄得輪價跌幅，沽出持輪將會蒙受虧損，但止蝕過去，通過換馬可降低所承受的風險，而若果騰訊整固後有所反彈，投資者仍可以價外幅度較少的窩輪，捕捉騰訊及後的潛在反彈機會。

《瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管何啟聰》

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