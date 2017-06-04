即巿股評 港股直擊

讀者周先生最問：「本人想投資股票作為5年後65歲退休資金來源。想請問貴報專家，有哪些過去10年都穩定派發高息(平均4%或以上)的香港藍籌股名單可以提供參考呢？而且適合持續買入以獲取穩定股息收入？感激不盡！」

黃國英 豐盛金融資產管理董事

「我會建議買入領展(00823)，內銀股雖然高息，但因曾經供股，股息需要回吐出來。當然現時不知道將來會否再供股，但已有扭曲的情況出現。另一方面，內地樓價過高，需要留意資產質素。因為當樓市出現回調，內銀股是首當其衝的行業。即使樓價不回調，樓價過高都會引發風險憂慮，所以其估值也不會高。再加上，陸續有以股代債的發展，可能手上有很多不知明公司的股權，我覺得內銀股的風險是很大。而我也不覺得市場會重估，所以內銀股不是一個理想的收息工具。至於領展，過去派息率不到4厘，但都有3厘以上，而回報率顯著跑羸內銀，又可以博資本增值，好過購入隨時爆煲的股份。我建議可以每月分段吸納，以避免高追風險。」

蔡向成 元富證券(香港)研究部經理

「50隻藍籌股中，現價股息率最高是中國神華(01088)，約17.5%，主要受到派發特別息的影響。不過，閣下若要追求穩定股息及回報，扣除業務表現較波動的本地地產、內房及資源股，可買入收租股九倉(00004)、公用股電能實業(00006)、電訊股中移動(00941)及衛生用品股恒安國際(01044)，以現價計，該批股份股息率分別為3.2厘、11.1厘(包含特別股息)、3.2厘及4厘，近年派息比率亦最少有三成；若想較為進取，亦可考慮買入向來派息不俗的濠賭股金沙中國(01928)，股息率亦有5.5厘。」

伊馬仕 信報投資研究部

「在一眾恒指成份股中，在過去10年平均股息率達4%或以上的卻是非常罕見；事實上，自08年金融海嘯以後，環球市場已進入低利率時代；因此，一般藍籌股具有3厘左右的股息率，已算是相對地合理。個人認為，中資金融股的股息率雖然較高，但由於內地業務性質及過往記錄來看，不排除再有供股或集資需要；因此，它們未必是長線收息的理想選擇。個人認為，港資企業或業務在本港為主的企業，由於已經歷過多次金融風暴的洗禮，普遍的經營作風傾向相對保守，負債比率相對較低，能長期持續派息的能力明顯較高。由此觀之，公用股及收租股明顯是相對較佳的選擇，其次就是以本業務為主的銀行股。公用股中，中電(00002)過去10年的平均股息接近3厘，是公用股中最高，業務亦非常穩定。而收租股中，領展(00823)過去10的平均息率雖不及3厘，但在逐年上升之中，去年的股息率已升至約3.3厘。其次可以考慮港鐵(00066)，它的息率雖然較低，但勝在票務收入易升難跌，而且旗下港鐵商場等租金收入亦非常穩定，而發展中的地產業務更可帶來增值機會。而銀行股中，恒生銀行(00011)及中銀香港(02388)的股息率而相對地高，前者10年平均高逾3厘，後者近年幾年的股息率亦見上升；不過，考慮到銀行業的經營風險較公用股和收租股高，在資產的配置上，不宜有大高比例。」

〈港股360〉【一問三答】環節，歡迎讀者就股票、衍生工具、經濟等向專家提問，電郵至[email protected]。務求為讀者提供較全面之分析，建議每次提問不多於2隻股票。