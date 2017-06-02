港股直擊 即巿股評

隔晚美股三大指數破頂，亞太股市今日承接升勢。港股再創近23個月高，惟高位表現反覆，未能一舉突破兩萬六關口。

恒指高開116點，開市後反覆向上，曾升163點，見25973點再創近23個月新高，離兩萬六僅半步之距，升勢其後回順，升幅一度收窄至42點，見25851點全日低，中午收市前升幅拉闊，半日升105點，全日波幅上午成形。下午在兩萬六下方爭持。恒指收報25924點，升114點或0.4%，再創2015年7月3日以來收市新高。大市今日有近800隻股份上升，下跌股逾600隻。

總結全周，恒指升284點或1.1%；連升4周累飆1447點或5.9%。

全日成交額852.4億元，較上日微增約6.27億元。

國企指數收報10666點，升46點或0.4%。國指全周升86點或0.8%，連升兩周累漲399點或3.9%。

恒指即月期貨收市升112點或0.44%，報25713點，低水211點。

A股今日先跌後回升，滬指升0.09%；深成指升0.66%。兩市成交額約3412億元人民幣。

歐洲三大股市最新造好；美國道指期貨最新升61點，報21192。市場關注美國退出《巴黎協定》的影響，另外美國今晚將公布上月非農就業數據。

藍籌金融股領漲，建行(00939)升1.1%；工行(01398)升1.9%，兩股同創52周高。另外，港交所(00388)U盤嘜至205元創半年高，升幅達4.2%；滙控(00005)升0.7%；中銀香港(02388)創上市新高，收市升0.6%。相反，騰訊(00700)跌0.4%；中移動(00941)和中電(00002)今除息，收市分別跌0.2%和跌0.1%；國壽(02628)跌0.6%；聯通(00762)跌0.7%。

焦點板塊

本地地產股：多隻股份今日續見支持，九倉(00004)升2%；新世界發展(00017)升1.4%；長實地產(01113)升1.3%，連升7日； 會德豐(00020)升0.3%；新地(00016)升0.5%；領展(00823)收報62元再創上市新高，升幅0.4%。恒地(00012)再創近兩年高後，收市無起跌。另外，宏輝集團(00183)擬向碧桂園(02007)售新九龍內地段多項重建物業，收市升2.6%；其士國際(00025)向A股陽光城(000671.SZ)售成都開發項目，代價淨額約15.7億元人民幣，料賺約5億港元，收市升6.8%。

汽車相關股：多股領放，吉利汽車(00175)曾升8.3%，見14.36元再創多年新高，收市升6.9%，為升幅最大藍籌，全周飆19.76%為藍籌升幅王。廣汽(02238)今日除息，收市升3%；北汽(01958)升2.3%；華晨(01114)升1.1%；長汽(02333)升3%。零件商方面，耐世特(01316)升4%；德昌電機(00179)創52周高，收市升0.4%；福耀玻璃(03606)升2.5%；超威動力(00951)升4.8%。零售商方面，中升控股(00881)創最少3年新高，收市升6.6%；正通汽車(01728)升10.6%；和諧汽車(03836)升6.6%；廣匯寶信(01293)升5.7%。

焦點股份

敏華控股(01999)：早前公布全年業績後獲大行唱好，股價見8元創上市新高，一度挫15.9%，見6.56元，收市跌8.5%，成交額5.68億元。

紛美包裝(00468)：高開2.8%，開市後飆升19.6%，見5.18元創逾兩年半新高，收市升17.3%。成交額14.73億元，為超過六年來最活躍成交，當中市前成交額達14.36億元。公司收市後公布獲JSH Venture購入公司22.15%股權。

科通芯城(00400)：遭狙擊後連日下挫，今早低開後反彈，最多升20.1%，收市升16.5%，報5.09元，成交額5.9億元。集團今日舉行股東會。

香格里拉(亞洲)(00069)：獲高盛及德銀上調評級及目標價，股價曾升15.4%創逾3年新高，收市升10.1%。另外股份下周二(6日)將除息。

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