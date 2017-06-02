港股直擊 即巿股評

承認本周三(5月31日)話題，今日繼續分析惠陶集團(08238)，前文末段談到此股於2015年5月6日宣布拆細的股本重組方案，比例為1拆10，生效日期為同年6月8日，正式整個拆股程序於7月15日完成。

自三月起股價便橫行

於2015年9月2日收報0.41元(未經合股調) ，較上市價只高出不足11%，視為承配人已散貨的線索。之後除了於10月12日高見0.053元(經合股調整‧同下)，至2016年12月筆者關注此股時股價亦未嘗再收於0.05元或以上，最高兩天收報0.048和0.047元，分別見於2015年10月9和13日，繼而股價下滑，分別於2016年1月29日和2月2日錄得最低收市價0.02元，之後才見回升。自3月23日起，股價主要於0.025至0.035元之間徘徊，除了三個交易日，期內每日成交量均少於2億股，扣起那三天的大成交後，共178個交易日，平均每天成交量不足2000萬股，佔現時已發行股數72億股不足0.28%，根本就是成交稀少，隱若看到雖然上述承配人已散貨，不排除又有另一批有心人已於低位再收貨，並且再度形成貨源歸邊格局。

具備操控股價的條件

參考於今年12月13日中央結算系統 (簡稱CCASS) 顯示，參與者有210名，只差8.8萬股便全數持有已發行股數72億股，管理層和大股東合共持有約38.84億股，經扣除後剩下約33.16億股，可視為幾乎全數街貨量在CCASS。而首十名參與者均持有1億股或以上，認為屬有心人持股機會大，她們佔總體參與者數目4.76%，卻持有約21.19億街貨 (已扣除管理層和大股東持股)，計出街貨佔比為63.9%，因已高於六成，證明上述貨源歸邊的推斷正確，有心人仍然具備操控股價的條件。

配股公告之相關重點

回看本文開首提及的配股公告，配股規模為14.4億股，剛好佔現時已發行股本20%，為一般授權配股額度的上限，該授權於5月9日取得，事隔超過7個月才用盡額度，初步認為集資壓力不大。公告又提到集資淨額用途為一般營運資金及未業務拓展，未有具體列明每項用途需用金額，而從12月2日晚上發布的「更改所得款項用途」公告顯示，於早前籌劃上市時集資淨額約2890萬元，原定約740萬元用於出版新雜誌，便為收購策略王傳媒控股有限公司20%股權，涉資約500萬元，騰出約240萬元；另外原定約1490萬元用於提升公司形象及加強市場推廣活動，變為收購事項的代價 (見於10月7日及11月30日發布公告)，涉資約1200萬元，騰出約290萬元，令原定約660萬元作為營運資金，連同上述合計約530萬元，變為1190萬元，所以論到今次配股為了增加營運資金，暫看沒有急切性。

由於不想篇幅太長，有關此股的餘下分析，以及分析後之股價發展，將於下周一待續。

聶Sir

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於執筆時，筆者或相關人士，並未持有上述股份。

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