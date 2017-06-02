港股直擊 即巿股評

隔晚美國三大指數破頂，帶動港股今早向上，惟恒指於23個月高位表現反覆，暫時乏力突破兩萬六水平。重磅內銀見追捧，港交所(00388)亦追落後。

恒指高開116點，開市後反覆向上，曾升163點，見25973點再創近23個月新高，離兩萬六僅半步之距，升勢其後回順，升幅一度收窄至42點，見25851點半日低，中午收市前升幅拉闊。恒指報25914點，升105點或0.4%，大市成交額467.5億元。

國企指數報10660點，升40點或0.4%。

A股半日低收，滬指跌0.26%；深成指跌0.51%。

藍籌金融股領漲大市，建行(00939)升1.4%；工行(01398)升1.5%，兩股同創52周高。另外，滙控(00005)升0.7%；港交所重上200元，曾高見202.4元，創逾3個月高，半日升2.3%。騰訊(00700)亦有份推高大市，半日升0.5%。相反，國壽(02628)跌1%，為表現最差藍籌；中銀香港(02388)再創上市新高，半日跌0.3%；友邦(01299)跌0.3；中移動(00941)今除息，半日跌0.4%。

焦點板塊

本地地產股：多隻股份今早續見支持，九倉(00004)升2.2%；新世界發展(00017)升1.2%；長實地產(01113)升1.3%，暫時連升第7日； 會德豐(00020)升0.7%；新地(00019)升0.3%。相反，恒地(00012)再創近兩年高後，半日低收0.2%；連日破頂的領展(00823)跌0.2%。另外，宏輝集團(00183)擬向碧桂園(02007)售新九龍內地段多項重建物業，半日升3.7%；其士國際(00025)向A股陽光城(000671.SZ)售成都開發項目，代價淨額約15.7億元人民幣，料賺約5億港元，半日升5.9%。

汽車股：主要製造商今早跑出，吉利(00175)再創多年新高，半日升4.8%，為升幅最大藍籌；廣汽(02238)今日除息，半日升2.7%；華晨(01114)升1.1%。零件股耐世特(01316)升4.1%；超威動力(00951)升4.3%。

焦點股份

紛美包裝(00468)：高開2.8%，開市後飆升19.6%，見5.18元創逾兩年半新高。半日成交額14.57億元，為超過六年來最活躍成交，當中市前成交額達14.36億元。

科通芯城(00400)：遭狙擊後連日下挫，今早低開後反彈，最多升20.1%，半日升14.2%報4.99元，成交額4.83億元。集團今日舉行股東會。

香格里拉(亞洲)(00069)：獲高盛及德銀上調評級及目標價，股價曾升15.4%創逾3年新高，半日升12%。另外股份下周二(6日)將除息。

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