即巿股評 港股直擊

噚日恒指插完之後再升，皆因騰訊(00700)下試20天線後有支持，反彈返上去，最後又係升市收場；手揸的恒指牛(69907)就因為要趕住返公司搵老細嘅關係之下就咁留咗喺倉，呢個其實係一個好危險嘅動作，今次升市隻牛無事都算係好彩，萬一市跌嘅話，就真係對住隻牛仔喊都無謂。

今朝早恒指再嚟多個蜈蚣彈，裂口升咗上去25900點樓上，之後雖然回咗少少，但同剛剛放完假嘅同事Josephine update咗啲工作之後，依家10點18分，個市又上返去25900點樓上，最高仲見過25973點添。開恒指牛熊證街貨圖睇，25800至25899點唔駛問，呢度相當於528張期指嘅熊證一做完今朝個U盤就死咗；之後再上就係25900至25999點，呢度有相當於1084張期指，不過就未死晒嘅，按暫時恒指做過嘅高位計，當中死咗七成到咁，按比例計返就即係剩返289.2張期指。再上多100點嘅話，即係大家最都關心嘅齊頭數26000至26099點呢度，就係依家熊證嘅重貨區，有相當於1095張期指，除咗凶多吉少之外，都真係無乜嘢講。

至於下面啲牛仔，哈哈，大家都似乎「企遠啲、穩陣啲」，啱嘅，企咁近做咩啫，企遠啲都有得分架嘛，喺25200至25299點呢度有相當於1000張期指，呢個位就係牛證重貨區，好明顯由現價落去呢個位嘅話，講緊個市要向下行成700幾點啦(留意番，25200至25299點呢度其實只係牛證第三貼價範圍嘅牛證區咋)，換轉你係大戶，依家月頭又要開始重新儲過貨嘅話，你會選擇行條咁遠嘅路嗎？

明白呢個單邊市實在升得太耐，升到令人有啲麻木之餘，見到條14RSI仲覺得隨時會跌添，既然恒指牛(69907)都儲肥咗一兩日，依家10點42分，恒指反過來出現高開低走嘅現象，係唔貪心嘅大前提下，今日都係收割隻牛仔，過一個happy weekend好過；反正就算個市真係升穿26000點嘅話，都應該將恒指牛(69907)換隻條款好嘅啲恒指牛再追升呀。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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