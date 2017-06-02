港股直擊 即巿股評

市場憧憬美國上月就業數據表現，推動美滙反彈，三大指數同創收市歷史新高。ADR預示港股今早造好，或挑戰兩萬六關口。

道瓊斯工業平均指數升135點或0.7%，收市報21144。標準普爾500指數升18點或0.8%，收市報2430。納斯特綜合指數升48點或0.8%，收市報6246。美國人力資源服務公司ADP Employer Services指出，5月私人市場職位增加25.3萬個，遠勝市場預期，令市場憧憬今晚公布的官方非農就業數據表現良好。

此外，美國勞工部公布，截至5月27日止當周，美國初領失業救濟金人數為24.8萬人，按周增加1.3萬人，遜市場預期。

美國總統特朗普宣布退出改善溫室氣體排放、紓緩全球暖化問題的《巴黎協定》，因為履行協議讓美國人付上沉重代價，包括損害經濟與就業，相反，例如中國等造成全球暖化問題的主要國家，只需履行毫無意義的承擔。留意市場分析特朗普有關決定對經濟的影響。

美國上市的主要港股預託證券(ADR)價格，較本港上日收市價比較個別發展。滙控(00005)ADR折合港元計收報68.27元，較本港上日收市升0.37元；中移動(00941)ADR收報86.39元，跌0.56元。國壽(02628)ADR收報25.46元，升6仙。中石化(00386)ADR收報6.46元，升6仙；中石油(00857)ADR收報5.19元，升2仙；中海油(00883)ADR收報8.88元，跌2仙。

ADR港股比例指數收報25911點，升102點或0.39%。夜市期指收報25608點，升7點，較昨日恒指收市低水201點。恒指收報25809點，升148點或0.6%，為2015年7月3日以來收市新高，14天RSI報74.988續呈超買。

焦點股份

國泰君安(02611)：獲中證監批准發行面值總額70億元可轉換公司債券，期限6年，相關批覆自核准發行之日起6個月內有效。該公司指出，董事會將根據上述核准文件的要求及公司股東大會的授權，辦理是次A股可轉換公司債券發行的相關事宜，並及時履行訊息披露義務。

其士國際(00025)：向A股陽光城(000671.SZ)出售持有成都物業及地塊的公司之全部股權及銷售貸款，代價淨額約15.7億元人民幣(約17.73億港元)，預計將錄得收益約5億元。該物業為成都半山艾馬仕開發項目。

宏輝集團(00183)：擬向碧桂園(02007)出售Plan Link全部已發行股本及所有尚未償還股東貸款，涉及現金代價6.1億元，預期獲得除稅前收益約6840萬元。Plan Link持有新九龍內地段多項重建物業。

京能清潔能源(00579)：向母公司京能集團配售約9.02億股內資股，每股作價2.24元人民幣(約2.56港元)；又向京能集團附屬京能投資配售約4.72億股H股，每股作價同為2.56元。兩者合共集資淨額約30.76億元人民幣(約35.2億港元)。配售作價較昨日收市價2.33元，溢價約9.87%。

另外，中電(00002)、中移動(00941)、周黑鴨國際(01458)、敏實集團(00425)、廣汽(02238)、申洲國際(02313)、大新銀行(02356)今日除息。

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