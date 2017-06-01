今日 07:38
重要通告
港股直擊
萬達酒店(00169)宣布，完成向Baraka出售馬德里地標建築西班牙大廈(Plaza de Espana)，雙方已履行彼等就完成須承擔之全部責任。
完成後，集團不再於該物業擁有任何權益。
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