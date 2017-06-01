即巿股評 港股直擊

股市上升人人問號碼，近期答友人得出一個反應，一隻在不久會肯定生意額增加，利潤增加的情況下，向朋友解說但得到很苦情回應，說去年第四季買完就跌穿重要關口200大元，久久跑輸大市，另一隻騰訊(00700)就由佢跌時開始升，從180元升至近280元，說輸時間值也輸夠，當然了解心情之痛苦。

人民幣日趨強勢

友人說的當然就是指港交所(00388)，200元樓上買，坐足約半年還未返家鄉，恒指同期升近14%，真是斯人獨憔悴箇中滋味明白的，但論港交所在未來日子開通「債券通」這門獨市生意，肯定對交易徵費收入有一定的貢獻，不談「南北向通」時間問題，只要知道人民幣國債及企債在過往之搶手程度，便不會小覤港交所這門生意。

外資佬眼中的寶

港人對債券一般比股票陌生，且很少得悉中國債在國際上的情況，記得過往飯局曾與債券基金經理談及債市時，說往往牽涉到要買入中國債券，常常嘆一債難求，有時為買足貨要在市場上搶債，而且搶貨對手全是一些超級大行。現在人民幣在國際上日趨強勢，IMF去年尾已把人民幣正式納入外幣儲備計算，必使多國開始計劃納入為儲備貨幣之一，還有一帶一路及亞投行催化之下，人民幣債券定當為下半年投資市場一個亮點。

港交所跌破200元心理關口下鞏固消化近半年，在上月9日當港交所行政總裁李小加透露「債券通」後，股價隨即已見回升，最重要是中國債券在外資佬眼中比香港散戶看得珍貴，除債券外唯一交易所之價值也隨之提升，反正港交所在過去跑輸大市，正好合下一輪換馬對象，或許有一些正在火熱等待衝破心理關口之股票，到時正正港交所是首選兼且有藉口炒上追落後，來個風水輪流轉、資金輪流炒也未知。

梁健雄

筆者未持有上述股票

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編按:作者梁健雄，證監會持牌代表，香港財務策劃人員總工會副理事長，從事金融業前線銷售達18年，曾任職多份報章包括英文虎報、南華早報、華爾街日報等後勤製作部工作。《炒股讀心》逢每周四跟讀者分享投資心理。