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今日 20:17 重要通告 港股直擊

金誠發5681萬元可換股債

金誠控股(01462)公布，發行本金額733萬美元(約5681萬港元)的可換股債券，初步換股價1.5元，年利率為6厘，到期日為發行日期起計24個月。

若可換股債券獲悉數行使，將發行3787.17萬股換股股份，佔擴大後已發行股本0.94%，換股價較該股今日收市價1.21元，溢價23.97%。

該公司稱，所得款項淨額5660萬元，擬撥付於中興新城鎮產業投資私募基金的投資2億元人民幣。

認購人為Lion Trust(Singapore)Limited，為一間於新加坡成立的投資控股公司。

下載港交所通告原文

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