即巿股評 港股直擊

科通芯城(00400)股價今日收報4.37元，被烽火研究(Blazing Research)僅過了3個交易日，累插56.3%。

集團周一(5月29日)其實發過澄清公告，逐點回應烽火研究首份報告，時間效率算是不錯，但內容仍欠紮實。

回看本欄上周二文章《「消失的現金」重轟科通芯城》中提到，烽火研究指控集團2011至2016年期間，純利總額12.3億元人民幣，但調整後現金流卻為流出6.7億元人民幣，兩者相差19億元人民幣，此點殺傷力最大 。

在澄清公告，科通芯城的回應是重新引用2016年年報，並為解釋現金用於「供應鏈融資業務」，向客戶提供貨款，並沒有詳細指出19億元人民幣到底甚麼時候到了哪裡去。這點一日不除，無論是否屬實，只會提供造淡機會。

烽火研究其後於(5月30日)再發報告反駁，內容主要在捉科通芯城回應的邏輯「漏動」。其實7點指控中，大部分再討論也是「口同鼻拗」，特別是「財務表現顯著地較同業為好」，情況就如：小學生指控同學作弊，沒有證據，只因為同學考第一。

特別想提出，烽火研究未必是最叻的沽空機構，但一定是當中最「串嘴」。該機構認為，貢獻集團逾六成收入的中小型客戶行為「非常可疑」並「猶如鬼魂」，質疑並非真實客戶，又諷刺科通芯城已超越B2B，自創B2G模式(Business to Ghost)。不過公平地看，中小型客戶就是不突出的公司，它們大多名不見經傳，行事低調未至於不合理，即使烽火研究成功捉住大眾和傳媒的眼球，但仍未夠力證明甚麼。

最後，科通芯城一再強調已報警，而主席兼控股股東康敬偉又提出派發股息。這兩點不單對事情沒有幫助，反而有藥石亂投之感。如果具條件，為甚麼不早點派？這也是本東經常請人留意一家公司「有沒有穩定的派息紀錄」的原因。

至於報警，現在除了向深圳公安說聲加油外，沒有太大意義。欲擊退沽空機構，其一是做好「反擊準備」挾淡；其二最好還是請獨立第三方做調查。

陳鎮強

信報投資研究部

[email protected]