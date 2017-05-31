重要通告 港股直擊

去年11月底上市的膳源控股(01632)發盈警，預期截至今年3月底止年度將錄得虧損，而上一個年度則錄得純利。

該公司指出，業績轉盈為虧，主要計入非經常性上市開支；截至今年3月底止兩個年度開設及關閉餐廳之淨影響，令餐廳總經營天數減少而導致收益減少；員工成本增加；續租及新租約的月租上漲；及計入今年3月開設首間越式餐廳的初始啟動成本。

倘不計及截至今年3月底止兩個年度的非經常性上市開支，及截至去年3月底止年度出售固定資產的收益，預期截至今年3月底止年度溢利按年減少約60%。