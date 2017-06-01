港股直擊 即巿股評

隔晚美股偏軟，港股昨中止7連升走勢後，進入6月首個交易日反覆向上，不過大市成交額縮減，下跌股份數目亦較多。

恒指今年已連升5個月累飆3660點，今早高開75點，開市後曾倒跌46點，見25614點全日低，其後再發力掉頭升，曾升126點見半日高，中午升88點。午後進一步走高，最多升174點，見25834點，再創近23個月新高。恒指收報25809點，升148點或0.6%，為2015年7月3日以來收市新高。不過，大市升勢未見全面，今日有逾750隻股份下跌，上升股不足700隻。

全日成交額846.13億元，較上日減少約259.08億元或23.4%。

國企指數收報10619點，升16點或0.2%。

恒指即月期貨收市升120點或0.47%，報25601點，低水208點。

A股下挫，滬指跌0.47%；深成指跌1.36%。兩市成交額約3820億元人民幣。經季節性調整的財新中國製造業PMI降至49.6，按月回落0.7個百分點，遜市場預期，為11個月來首度降到榮枯線下方。

歐洲三大股市最新向上；美國道指期貨最新升20點，報21022。

藍籌股方面，騰訊(00700)今早跌至廿天線附近，其後見支持，收市升1.3%，領漲大市。重磅內銀亦推高大市，建行(00939)升1.4%；工行(01398)升1.7%；中行(03988)升0.8%。另外，滙控(00005)升0.3%；中銀香港(02388)創上市新高，收市升0.1%；平保(02318)升1%；聯通(00762)創逾22個月高，收市升1.1%；中移動(00941)明天除息，收市升0.6%。相反，恒安(01044)創52周低，收市跌0.5%； 昆能(00135)跌2%，為表現最差藍籌；招商局港口(00144)跌1.5%；國壽(02628)跌0.8%；交行(03328)跌1%。

焦點板塊

航空股：油價偏弱，加上人民幣兌美元走強，帶動外債較重的中資航空股跑出，國航(00753)急升8%，為升幅最大國指成分股，其A股升3.05%；東航(00670)升3.9%，其A股升1.2%；南航(01055)升5%，其A股升2%。另一方面，國泰航空(00293)正式剔出MSCI香港指數，惟昨日獲建滔化工(00148)增持，國泰收市升1.8%。

本地地產股：地產市道暢旺，長實地產(01113)旗下海之戀第3期次輪發售6小時沽清；另外南豐以246億元奪得啟德商業地，成為香港新「地王」。長實地產收市升0.7%，連升6日；早前奪美利道商業地的恒地(00012)創逾一年新高，收市升2.2%，集團下周三(7日)將進行末期股息和「10送1」紅股除淨；新地(00016)升2.1%；恒隆地產(00101)升1.5%；九倉(00004)升1.1%；新世界發展(00017)升1.5%；會德豐(00020)升3%。領展(00823)創上市新高，收市升0.4%。

濠賭股：澳門公布5月博彩收入為227.4億澳門元，按年上升23.7%，表現勝預期。濠賭股一度抽高，惟收市個別發展，銀娛(00027)創逾兩年高，收市跌0.2%；金沙中國(01928)除息，收市跌0.9%；美高梅中國(02282)無起跌；新濠國際(00200)跌1.5%。今日舉行股東大會的永利澳門(01128)創52周新高，收市升2%；澳博(00880)升0.3%。

汽車股：汽車代理商升幅顯著，和諧汽車(03836)昨日再回購50萬股，收市升4.8%；永達汽車(03669)升5.6%；美東汽車(01268)升4.3%；中升控股(00881)升4%；正通汽車(01728)升2.9%；廣匯寶信(01293)升1.4%。主要製造商個別走，吉利(00175)今日再創多年新高，收市升2.8%，為升幅最大藍籌；廣汽(02238)挫3.8%；北汽(01958)跌2.2%；華晨(01114)創52周高後，收市跌1.2%。另外，昨日收市後納入MSCI中國指數成分股的零件商敏實集團(00425)再創上市新高，收市升4.7%，股份明天除息。

焦點股份

中國恒大(03333)：旗下恒大地產獲第二輪投資者投入395億元人民幣，完成後集團於恒大地產持股將為73.88%，大摩最新維持恒大「增持」評級和目標價12元不變。股價昨日挫8%後，今日一度反彈8.6%，收市升2.4%，成交額13.26億元。

科通芯城(00400)：遭狙擊後連日遭拋售，一度挫28.3%，見4.29元創逾兩年新低，收市挫26.9%，為跌幅最大港股，成交額6.92億元。

東岳集團(00189)：自2016年4月1日起停牌，今早復牌裂口高開75.2%，最多升1.24倍，收市升1.01倍，為表現最好港股，成交額4.68億元。集團公布，截至去年底止股東應佔盈利5.88億元人民幣，每股盈利0.28元人民幣，每股派末期息0.1港元。

利福地產(02183)：全購要約完成，一致行動人士共持有已發行股本約81.73%，集團又公布高層變動，當中劉鑾鴻已辭任董事會主席和非執行董事，而林榮濱已獲委任為董事會主席。股價最多升33.7%創上市新高，收市升26.9%。

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