重要通告 港股直擊

香港交易所(00388)宣布，委任李國強及戴志堅為聯席集團營運總裁，並分別繼續擔任香港交易所市場主管及結算主管，即時生效。

李國強現年58歲，1997年加入聯交所，自去年1月起出任港交所市場主管，亦為聯交所及期交所行政總裁。戴志堅現年55歲，1998年加入期交所，自去年1月起出任港交所結算主管，其亦為香港中央結算及香港場外結算的行政總裁。

另外，港交所亦委任冼博能(Trevor Spanner)為集團首席資訊技術總監，以及資訊技術及平台發展主管，負責管理由資訊技術及平台發展組成的新部門。