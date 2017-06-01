即巿股評 港股直擊

6月第一個交易日，港股似乎有個好開始，承接上月五月未見窮，今個六月可能唔會絕。今早內地公布經濟數據未如理想，內地股市插水，一度令高開嘅港股低走。恒指今早高開75點後，曾倒跌46點，落過去25615點半日低位，其後喺騰訊(00700)掉頭向上帶動下發力，最多升126點，見25787點半日高位。恒指中午報收25749點，升88點或0.3%；國企指數報10579點，跌23點或0.2%。

騰訊今早一度低見262.8元，接近20日線即見支持，買盤仆倒咁湧入去掃貨，買盤支持轉跌為升，半日高見272.8元，中午收市報271元，升1.2%，差不多佔去恒指三分二升幅。其他重磅股嘅升勢，只不過係錦上添花，大笨象(00005)、建行(00939)、友邦(01299)同中移動(00941)。領展(00823)創上市新高，半日升0.2%；中銀香港(02388)破頂後倒跌。

噚日人仔勁升，加上油價又插水，利好外債重而收入為人仔嘅中資航空股，幾架紅色飛機起飛，國航(00753)破頂急升6.7%，係最大升幅嘅國指成份股。而東航(000670)及南航(01055)分別升2.6%及4.4%。而相關股份首都機場(00694)創咗高位11.92元，升勢回順，半日報收11.5元升1%。

科網股王騰訊回勇，但唔係整個板塊受惠，噚日阿Man指美圖(01357)似乎療傷完畢，果然噚日午後及今早再發力，曾高見9.92元，可惜20日線(9.9)未能企穩，一度由升轉跌低見9.39元，半日報收9.65元，今日若然能企穩開市價9.74元收市，可望再挑戰20日線，否則短期只會反覆上落，未能重拾升軌。美圖都只係收窄升幅，可憐科通芯城(00400)被沽空機構狙擊後，噚日復牌解畫亦冇乜用，今日跌勢持續。股價一度急挫近三成，見4.29元兩年新低，半日跌23.6%，報收4.57元，正式宣布certified。

暫時港股仍有條件挑戰二萬六點，不過二萬六之後如何，要睇今個月花旗議息聯儲局有乜講，仲有A股能否落實加入MSCI，都有可能左右大市去向。今個月傾向炒股唔炒市，繼續留意資金流向。

P.S. 阿Man開小差，明日放假一天，《盤房來料》暫停一日，下周一回復正常。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)