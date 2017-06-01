港股直擊 即巿股評

港股昨日回吐，終止7連升走勢，進入六月首個交易日反覆向上。板塊今早以中資航空股表現最突出。

恒指今早高開75點，開市後曾倒跌46點，見25614點半日低，其後再發力掉頭，最多升126點，見25787點半日高。恒指中午收報25749點，升88點或0.3%，大市成交額486.67億元。

國企指數報10579點，跌23點或0.2%。

A股半日低收，滬指跌0.51%；深成指跌0.6%。

藍籌股方面，騰訊(00700)今早曾挫1.8%，跌至廿天線附近見支持，半日回升1.3%報271元，領漲大市。另外，滙控(00005)升0.4%；建行(00939)升0.5%；友邦(01299)升0.5%；工行(01398)升0.8%；平保(02318)升0.6%。另外，領展(00823)創上市新高，半日升0.2%；新地(00016)升1.9%；長實地產(01113)旗下「海之戀」銷情佳，半日升0.6%。中銀香港(02388)亦破頂，半日倒跌0.1%；恒安(01044)創52周低，半日跌1.2%； 昆能(00135)跌1.7%；中信股份(00267)跌1.5%。

焦點板塊

中資航空股：油價偏弱，加上人民幣兌美元走強，帶動外債較重的中資航空股跑出，國航(00753)急升6.7%，為升幅最大國指成分股，其A股升1.67%；東航(00670)升2.6%，其A股升0.44%；南航(01055)升4.4%，其A股升1.39%。另外，北京首都機場(00694)升1.1%。另一方面，本港的國泰航空(00293)正式剔出MSCI香港指數，惟昨日獲建滔化工(00148)增持，半日升2.8%。

中資電訊股：聯通(00762)今早創逾22個月高，半日升1.8%；中移動(00941)明天除息，半日升0.3%；中電信(00728)升0.3%。路透旗下IFR早前引述消息人士報道，中國鐵塔公司邀請投行參與香港上市的承銷商角色遴選，而中國鐵塔的香港IPO預計於今年底或明年初進行。

科網股；走勢兩極，龍頭騰訊領漲大市，IGG(00799)升4.9%；美圖(01357)升0.5%。不過遭狙擊的科通芯城(00400)續遭拋售，一度挫28.3%，見4.29元創逾兩年新低，半日挫23.6%，為跌幅最大港股，成交額4.31億元。

焦點股份

中國恒大(03333)：旗下恒大地產獲第二輪投資者投入395億元人民幣，完成後集團於恒大地產持股將為73.88%，大摩最新維持集團「增持」評級和目標價12元不變。股價昨日挫8%後，今早一度反彈8.6%，半日升4.7%，成交額9.97億元。

東岳集團(00189)：自2016年4月1日起停牌，今早復牌裂口高開75.2%，最多升1.24倍，半日升92%，為表現最好港股，成交額3.25億元。集團公布，截至去年底止股東應佔盈利5.88億元人民幣，每股盈利0.28元人民幣，每股派末期息0.1港元。

利福地產(02183)：全購要約完成，一致行動人士共持有已發行股本約81.73%，集團又公布高層變動，當中劉鑾鴻已辭任董事會主席和非執行董事，而林榮濱已獲委任為董事會主席。股價最多升18.8%創上市新高，半日升15.2%。

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